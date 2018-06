Giro di Svizzera 2018 | programma | orari e tv Le date e il calendario delle tappe

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) Continua l’avvicinamento verso il Tour de France e questo fine settimana inizierà un’altra breve corse adi grande prestigio. Da sabato 9 a domenica 17 giugno si correrà l’82ma edizione deldi. La corsa elvetica sarà per molti corridori l’ultimo appuntamento prima della Grand Boucle e quindi un test fondamentale in vista del Tour. Anche quest’anno la startlist sarà di livello assoluto con Peter Sagan, Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Nairo Quintana e molti altri. Il percorso prevede nove, con una cronometro a squadre iniziale e una individuale a chiudere questa edizione. Troveremo poi quattro frazioni di montagna, con due duri arrivi in salita, che promettono grande spettacolo. Ildisarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto con tutte leDI...