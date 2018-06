Giornata Mondiale delle Fiere domani a Roma | un comparto da 60 mld e 22 milioni di

Giornata Mondiale dell’Ambiente : l’impegno di Favini non si ferma - l’iniziativa di Lifegate continua : Sono già 400 i metri quadrati di foresta amazzonica salvati da Favini: oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che viene celebrata ogni anno il 5 giugno, l’azienda comunica i primi risultati dell’iniziativa One Like, One Forest, partita lo scorso 22 Aprile. “One Like One Forest” è promossa nell’ambito del progetto Foreste in Piedi, lanciato per la ...

Lecce - Giornata Mondiale degli Oceani : salute del mare e dell’uomo : Lecce celebra la Giornata mondiale degli Oceanicon un evento che avrà tanti protagonisti: PULIZIA DEL PARCO: giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina; BRINDISI CORFÙ: protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero; SPORT SOSTENIBILE: associazioni ...

Giornata Mondiale dell’ambiente : stop ai rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Lidl in prima linea nella riduzione della plastica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dall’ONU, Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 600 punti vendita nel Paese, scende in campo per promuovere la lotta all’inquinamento da plastica. Una campagna di comunicazione social per sensibilizzare anche la clientela e un impegno tangibile per fare la differenza sono le azioni concrete che Lidl intraprende seguendo il motto aziendale “Sulla via del ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Rapporto di sostenibilità Barilla : un miliardo di investimenti in 5 anni per essere sempre più in linea con la missione “Buono per te - Buono per il Pianeta” : Il 90% – in media – il grano duro acquistato localmente da Barilla in giro per il mondo. Un aumento del 26% della quota di grano duro sostenibile acquistato in Italia. Meno camion sulle strade a favore di trasporti più sostenibili, con mezzi a metano o utilizzando l’innovativo treno del grano. 26 prodotti riformulati nel 2017, dai sughi ai prodotti da forno. Attenzione al benessere animale – dove Barilla nel 2017 si è confermata prima azienda ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Whirlpool EMEA - entro il 2025 componenti plastici riciclati al 100% negli elettrodomestici : Whirlpool EMEA annuncia oggi di aver risposto positivamente all’invito della Commissione Europea a impegnarsi nella riduzione dei rifiuti di plastica e nell’utilizzo di plastica riciclata. L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della Strategia UE per la plastica, adottata dalla Commissione Europea a gennaio di quest’anno, volta a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e, al contempo, a promuovere un modello di economia ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : a Milano inaugurata oggi la 20ª Casa dell’Acqua [GALLERY] : 1/9 ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Plastica e spreco alimentare - due facce della stessa medaglia” : Ogni anno immettiamo nel mondo oltre 300 milioni di tonnellate[1] di plastica, quasi quanto il peso di 43 Piramidi di Cheope[2]. La metà di questa plastica è monouso, mentre un terzo sfugge agli attuali sistemi di raccolta, disperdendosi nell’ambiente[3]. Buona parte di quella plastica, compresi gli imballaggi, è imputabile al mondo dell’alimentare (sia bevande che food). E colpisce molto riflettere sul fatto che non tutto il cibo che viene ...

Deliveroo - Giornata Mondiale dell'ambiente : addio alla plastica : Roma, 5 giu. , askanews, Deliveroo lancia un'importante iniziativa a livello globale per ridurre sensibilmente l'impiego della plastica nelle consegne a domicilio e negli uffici. Il progetto ...

La Giornata Mondiale dell’ambiente : lotta alla plastica negli oceani : Il 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente, quest’anno dedicata alla lotta contro la plastica nei mari e negli oceani. La ricorrenza venne proclamata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento e della tutela ambientale. Secondo l’Onu, ogni anno vengono gettati in mare oltre 8 milioni di rifiuti ...

Giornata Mondiale DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Ambiente - l’appello di Marevivo : vietare l’uso della plastica monouso : vietare l’uso della plastica usa e getta come bottiglie, stoviglie, cannucce e tutti gli oggetti che utilizziamo una volta sola prima di buttare via: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dell’associazione Marevivo ha lanciato l’appello, ed ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai vice presidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini, al presidente della Camera Roberto Fico, alla presidente del ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Greenpeace chiede di fermare l’inquinamento da plastica : “Appartengono per la maggior parte a Coca-Cola, Unilever, Nestlé e Procter & Gamble i rifiuti in plastica raccolti e catalogati recentemente da Greenpeace e da altre organizzazioni del movimento BreakFreeFromPlastic in alcune spiagge delle Filippine. Proprio a queste aziende, e alle maggiori potenze economiche che si incontreranno nei prossimi giorni al G7 in Canada, Greenpeace – riporta una nota – chiede interventi per la ...

World Pest Day 2018 : domani la seconda Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione : Rentokil, leader Mondiale nel Pest Control e attiva in oltre 68 paesi nei 5 continenti, celebra il 6 giugno il secondo World Pest Day. La Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione è stata istituita nel 2017 con lo scopo di prevenire i rischi per la salute pubblica, informando e sensibilizzando i cittadini rispetto all’importante azione svolta dalle imprese di Disinfestazione per la protezione dell’ambiente, così come degli ...