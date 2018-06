Giornata mondiale dell' ambiente | norme più severe per riciclo rifiuti

Giornata mondiale dell'Ambiente - solo il 57% degli italiani fa la differenziata : Teleborsa, - C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica, Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che ...

5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente 2018 : I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell'agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell'...

Giornata mondiale dell'Ambiente : guerra alla plastica : Nei nostri mari finiscono 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica. La Ue si prepara a mettere al bando quella monouso

Giornata mondiale degli Oceani – 24 Bottles lancia la collezione Reef [GALLERY] : Per amor del mare 24 Bottles presenta la collezione Reef. Prosegue senza sosta la battaglia contro l’inquinamento degli Oceani causato dalla plastica In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il brand di design sostenibile 24Bottles lancia la Reef COLLECTION, edizione limitata di Clima Bottle disponibile dal prossimo 8 giugno sul sito 24Bottles.com e in alcuni negozi selezionati. Reef Collection nasce dalla collaborazione tra il ...

Giornata mondiale dell’Ambiente - i Geologi : “contrastare l’inquinamento da plastica incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici” : “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 ...

Giornata mondiale dell’ambiente e plastica : ecco innovazioni e consigli per uno stile di vita sostenibile : In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno), quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica (#BeatPlasticPollution), ENEA fa il punto sulle ricerche in questo settore, invitando ad adottare comportamenti individuali e collettivi all’insegna di uno stile di vita ecosostenibile. Da quando il chimico italiano Giulio Natta scoprì il Polipropilene isotattico, che gli è valso nel 1963 il Premio Nobel per la chimica ...

Domani si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente : i dati su plastica in mare e tartarughe e i progetti ISPRA : La plastica rappresenta più del 80% dei rifiuti ritrovati in mare e sulle spiagge. Quali sono gli impatti sulla fauna marina di tali quantitativi e in che modo minacciano l’equilibrio delle specie nei loro ecosistemi? Il progetto europeo INDICIT fornisce una risposta a queste domande partendo dallo studio delle tartarughe marine nel Mediterraneo. L’ampia distribuzione geografica della specie, la loro presenza in differenti habitat e la ...

Ambiente - Giornata mondiale e Ecomondo mettono l'accento sulla lotta alla plastica : Fra le anticipazioni la conferenza sulla plastica e l'economia circolare , in calendario il 7 novembre, dal titolo "How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy. In quell'...

Giornata mondiale dell’Ambiente : un Millennials su 2 vuole rispettarlo di più : I fenomeni ambientali violenti sempre più frequenti (42%), il possibile esaurimento dell’acqua (36%), lo spreco di risorse – soprattutto alimentari – che in altre parti del mondo sono scarse (34%). Sono queste alcune delle conseguenze dell’incuria dell’Ambiente che più fanno riflettere i giovani italiani oggi, e ben il 51% di loro afferma di volersi impegnare ancora di più su un tema che ormai tocca da vicino tutti. Il 28% dei monitorati, ...

Oggi è la Giornata mondiale della Bicicletta : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Oggi, 3 giugno 2018, è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di ...

Giornata mondiale del Latte - Coldiretti : mai così tanto formaggio italiano consumato all’estero : Mai così tanto formaggio italiano è stato consumato all’estero come nel 2018 che ha fatto segnare un record storico con l’aumento dell’8% in quantità rispetto al 2017 in cui ne sono stati consumati all’estero ben 412 milioni di chili. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi dell’anno diffusa in occasione della Giornata Mondiale del Latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza ...

Giornata mondiale senza tabacco : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi 3 volte di più della sigaretta tradizionale” : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi tre volte di più della sigaretta tradizionale. Un chilo di tabacco, infatti, ha un’accisa base di 140 euro contro i 400 per un litro di liquido per e-cig. È evidente che i consumatori duali siano sempre più portati a tornare al fumo di sigaretta”. A dirlo Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly, la fiera internazionale del vaping e dell’e-cig di Verona, a commento dei dati presentati oggi ...

Giornata mondiale senza tabacco 2018 : 7 milioni i morti causati dal fumo nel mondo : Sono numeri che fanno rabbrividire quelli ricordati oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che danno ancora una volta l’idea delle reali conseguenze provocate da un vizio come quello delle sigarette che mette a rischio la vita delle persone ma continua ad essere molto diffuso nel mondo nonostante campagne di sensibilizzazione e informazione che informano costantemente dei danni, spesso irreversibili, provocati alle ...