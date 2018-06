Giornata Mondiale dell’Ambiente | Greenpeace chiede di fermare l’inquinamento da plastica

World Pest Day 2018 : domani la seconda Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione : Rentokil, leader Mondiale nel Pest Control e attiva in oltre 68 paesi nei 5 continenti, celebra il 6 giugno il secondo World Pest Day. La Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione è stata istituita nel 2017 con lo scopo di prevenire i rischi per la salute pubblica, informando e sensibilizzando i cittadini rispetto all’importante azione svolta dalle imprese di Disinfestazione per la protezione dell’ambiente, così come degli ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente : 5 disastri per il 5 giugno : 5 giugno, Giornata Mondiale dell'Ambiente. Potremmo elencare una serie di minacce che ogni giorno sono rivolte alla parte naturale della nostra Terra. Raggruppando 5 macrocategorie, distingueremmo:Cambiamento climatico: ha già creato effetti evidenti sull'ambiente. I ghiacciai si sono ritirati, fiumi e laghi si scongelano prima, piante e e alberi fioriscono in anticipo. L'effetto è un lento inesorabile innalzamento delle ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : 3 italiani su 4 hanno detto addio ai sacchetti di plastica : Piu’ di tre italiani su quattro (76%) hanno ridotto l’impiego di sacchetti di plastica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un comportamento virtuoso diffuso in realtà in tutta l’Unione Europea dove la percentuale media sale all’80%. In Italia il 27% dei ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente - solo il 57% degli italiani fa la differenziata : Teleborsa, - C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica, Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che ...

Giornata Mondiale dell'ambiente : norme più severe per riciclo rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente 2018 : I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell'agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell'...

Giornata Mondiale dell'Ambiente : guerra alla plastica : Nei nostri mari finiscono 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica. La Ue si prepara a mettere al bando quella monouso

Giornata Mondiale degli Oceani – 24 Bottles lancia la collezione Reef [GALLERY] : Per amor del mare 24 Bottles presenta la collezione Reef. Prosegue senza sosta la battaglia contro l’inquinamento degli Oceani causato dalla plastica In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il brand di design sostenibile 24Bottles lancia la Reef COLLECTION, edizione limitata di Clima Bottle disponibile dal prossimo 8 giugno sul sito 24Bottles.com e in alcuni negozi selezionati. Reef Collection nasce dalla collaborazione tra il ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - i Geologi : “contrastare l’inquinamento da plastica incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici” : “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 ...

Giornata Mondiale dell’ambiente e plastica : ecco innovazioni e consigli per uno stile di vita sostenibile : In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno), quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica (#BeatPlasticPollution), ENEA fa il punto sulle ricerche in questo settore, invitando ad adottare comportamenti individuali e collettivi all’insegna di uno stile di vita ecosostenibile. Da quando il chimico italiano Giulio Natta scoprì il Polipropilene isotattico, che gli è valso nel 1963 il Premio Nobel per la chimica ...

Domani si celebra la Giornata Mondiale dell’ambiente : i dati su plastica in mare e tartarughe e i progetti ISPRA : La plastica rappresenta più del 80% dei rifiuti ritrovati in mare e sulle spiagge. Quali sono gli impatti sulla fauna marina di tali quantitativi e in che modo minacciano l’equilibrio delle specie nei loro ecosistemi? Il progetto europeo INDICIT fornisce una risposta a queste domande partendo dallo studio delle tartarughe marine nel Mediterraneo. L’ampia distribuzione geografica della specie, la loro presenza in differenti habitat e la ...

Ambiente - Giornata Mondiale e Ecomondo mettono l'accento sulla lotta alla plastica : Fra le anticipazioni la conferenza sulla plastica e l'economia circolare , in calendario il 7 novembre, dal titolo "How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy. In quell'...