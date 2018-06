Giornata depressa per Severn Trent

Giornata depressa per Entergy : Seduta in ribasso per Entergy , che mostra un decremento dell'1,98%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Entergy ...

Giornata depressa per Fineco : Composto ribasso per il leader italiano nell'equity trading , in flessione dell'1,94% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Giornata depressa per Fedex : Retrocede Fedex , con un ribasso dell'1,93%. Il movimento di Fedex , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di ...

Giornata depressa per Aeffe : Si muove verso il basso la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , con una flessione dell'1,81%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base ...

Giornata depressa per Royal Bank Of Scotland : Ribasso per Royal Bank Of Scotland , che presenta una flessione dell'1,91%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Giornata depressa per Randgold Resources : Retrocede Randgold Resources , con un ribasso dell'1,95%. L'andamento di Randgold Resources nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Giornata depressa per Smurfit Kappa : Sottotono Smurfit Kappa , che passa di mano con un calo dell'1,95%. L'andamento di Smurfit Kappa nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Giornata depressa per Prysmian : Ribasso composto e controllato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca ...