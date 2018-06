Giornata clou per il Governo Conte Stasera 5 giugno si vota la fiducia al Senato

Vaccini - Giornata clou : i presidi delle scuole dell'obbligo devono trasmettere alle Asl i dati degli alunni non in regola. Poi scatteranno le multe : In meno di sei mesi di applicazione della legge, la copertura è migliorata in quasi tutte le regioni italiane: in 11 su 21 è stato raggiunto l'obiettivo di...