Giornata che vedrà protagoniste le 550 Pro Loco del Veneto

Giornata MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Ambiente : 3 italiani su 4 hanno detto addio ai sacchetti di plastica : Piu’ di tre italiani su quattro (76%) hanno ridotto l’impiego di sacchetti di plastica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un comportamento virtuoso diffuso in realtà in tutta l’Unione Europea dove la percentuale media sale all’80%. In Italia il 27% dei ...

Streghe della Vetra : a Milano monumento vittime Inquisizione/ Chiesta anche Giornata della memoria : Un comitato apposito chiede a Milano la costituzione di una giornata della memoria contro l'Inquisizione e per tutte le persone condannate a morte e bruciate vive (Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:06:00 GMT)

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Italia senza podi anche nell’ultima Giornata - il sogno di Roberto Botta si interrompe ai quarti : Roberto Botta sfiora il podio nell’ultima giornata del Grand Prix di Roma 2018, tappa Italiana della competizione più prestigiosa del Taekwondo in ambito internazionale, eccezion fatta per Mondiali e Olimpiadi. L’azzurro ha vinto due incontri nella categoria -80 kg, superando al primo turno il norvegese Ordemann per 14-9 e agli ottavi l’egiziano Seif Eissa per 19-14, ma ai quarti si è arreso contro il croato Toni Kanaet, che si ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 3-8 GIUGNO 2018/ Previsioni - che Giornata sarà per i segni oggi? : PAOLO Fox, OROSCOPO e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 3 all'8 GIUGNO 2018 su DiPiù Tv. Il Capricorno e lo Scorpione hanno Venere dalla loro parte. Nuovi incontri per i Gemelli.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:26:00 GMT)

Giornata delle bionde : 10 donne bionde che abbattono tutti gli stereotipi - : ... dirigente di Hewlett-Packard Enterprise Meg Whitman, dirigente di IBM Ginni Rometty Gli scherzi sulle bionde che non ci capiscono molto di scienza sono meno rispetto a quelli sulle bionde al volante.

Giornata Mondiale senza Tabacco : perché il fumo dei genitori nuoce ai bambini : In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, Bambino Gesù Istituto per la Salute ha pubblicato un approfondimento sul fumo, in particolare nella delicata fase della gravidanza. Quando una donna fuma in questo particolare momento della sua vita, spiegano gli esperti, espone il nascituro ad una non indifferente serie di rischi. Il monossido di carbonio e la nicotina passano infatti facilmente la barriera placentare, riducono l’apporto ...

Ecco perché la Giornata Mondiale Senza Tabacco dovrebbe essere la Giornata Mondiale Senza Fumo : In occasione della “Giornata Mondiale Senza Tabacco” – la ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e prevista come ogni anno il 31 maggio – Philip Morris International (PMI) lancia quest’anno un segnale per sensibilizzare le istituzioni e i fumatori affinché l’evento diventi la “Giornata Mondiale Senza Fumo”. Secondo le stime di oggi, sono infatti moltissime le persone che continueranno a fumare nei prossimi ...

Brandon Flynn che vince un pupazzo a forma di unicorno per Sam Smith illuminerà la tua Giornata : <3 The post Brandon Flynn che vince un pupazzo a forma di unicorno per Sam Smith illuminerà la tua giornata appeared first on News Mtv Italia.

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : tutti i podi della terza Giornata. Poche luci oltre ad Andrea Di Liberto : Nella terza ed ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità a Duisburg, disputate undici finali: in Finale A per l’Italia soltanto Andrea Domenico Di Liberto, che ha centrato il secondo posto nel K1 200 metri maschile. Finali B per Carlo Tacchini, nono assoluto nel C1 500 metri, mentre nel K1 200 metri Matteo Miglioli è 13°. Nel K4 500 metri tra gli uomini Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Edoardo Chierini e ...

Giornata Nazionale - Le dimore storiche aprono al pubblico : Come ogni anno, il programma della Giornata Nazionale si arricchirà con iniziative locali dedicate ai visitatori di tutte le età - eventi eno-gastronomici , spettacoli, mostre, concorsi fotografici - ...

Porte aperte nelle dimore storiche italiane : la Giornata dell'Adsi : Come ogni anno, il programma della giornata nazionale si arricchirà con iniziative locali dedicate ai visitatori di tutte le età - eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici - ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : tanti gli appuntamenti per domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Presentata la XV Giornata Nazionale dello Sport. Malagò - un progetto che cresce anno dopo anno : Abbiamo arricchito il format grazie all'impagabile lavoro dei comitati regionali e sposato la grande idea di un connubio tra sport e ambiente perché è una follia non abbinare lo sport alla tutela ...