Gigi Buffon | arriva la squalifica Uefa per il ' bidone al posto del cuore' | come l' ha

Gigi Buffon - il riposo del campione : Poco meno di un mese fa, dopo seimilacentoundici giorni, Gigi Buffon, 40 anni, ha salutato (commosso) la Juventus. E la «nuova vita» del portiere inizia in Versilia, circondato dalle sue certezze: la compagna Ilaria D’Amico e la loro famiglia allargata. Sul lungomare di Marina di Massa c’è il più piccolo del gruppo, Leopoldo Mattia – nato due anni fa dall’amore tra la conduttrice e lo sportivo – tra le braccia della ...

Gigi Buffon - il periodo buio della depressione : "Avevo perso la gioia di vivere" : Anche i big soffrono. Anche chi è "bello, ricco e famoso", come si domandava ripetutamente Gigi Buffon quando si è trovato in un tunnel nero dal quale sembrava impossibile...

Gigi Buffon è considerato uno dei portieri migliori di tutti i tempi e da molti è ritenuto il migliore che ci sia mai stato. Il 'portiere' ha vinto innumerevoli campionati e detiene il record di presenze nella 'Nazionale di calcio', di cui è stato Capitano. Nel 2006 ha vinto la 'Coppa del Mondo' e nel 2012 con la Nazionale si è classificato al secondo posto agli 'europei'. Ha presenziato in cinque mondiali giocando 176 partite con la maglia

Gigi Buffon : "La depressione? Mi chiedevo : 'Perché a me : bello - ricco e famoso?'. Un quadro di Chagall mi ha dato la scossa" : Tra l'addio alla Juventus dopo 17 anni e la firma ormai prossima con il Paris Saint Germain le ultime settimane, per Gianluigi Buffon, sono state quantomeno impegnative. Ma in un'anticipazione del libro di Alessandro Alciato "Demoni", pubblicata da La Stampa, l'ex portiere bianconero e della nazionale confessa di aver dovuto affrontare sfide ben più ardue, come quella contro la depressione:"Era il 2004. Nell'ultimo anno avevo perso la ...

Gigi Buffon al PSG/ Addio al calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Calcio - il futuro di Gigi Buffon dopo la Juventus : PSG ad un passo - addio immediato alla Nazionale? : Domenica scorsa Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus dopo aver alzato il settimo scudetto consecutivo. Quello che da molti viene considerato il più grande portiere bianconero della storia, sembrava destinato a chiudere così la propria carriera, appendendo i guantoni al chiodo. In questi giorni questa ipotesi sembra però essere ormai sfumata del tutto, visto che Buffon è ad un passo dal PSG. “Il Psg? Ho bisogno di prendermi una ...

Buffon chiude la porta in faccia a Fabbricini ed alla Nazionale : lo sfogo di Gigi! : Gigi Buffon ha preso una decisione molto controversa, ha detto no alle richieste da parte della Figc in merito alla passerella durante Italia-Olanda Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, nella giornata di ieri ha aperto la porta ad un’ultima passerella di Gigi Buffon con la maglia della Nazionale italiana. Proprio il portiere però, ha risposto a tono, rifiutando di presenziare durante la gara tra Italia ed Olanda. ...

Gigi Buffon - Alessandro Alciato : 'Gigi Buffon al Psg. E vuole tornare in nazionale'. Perché il Milan è fregato : Il portierone avrebbe deciso e Alciato lo comunica in diretta su Sky Sport: 'Sì, Buffon sarà il prossimo portiere del Psg . E non farà la partita d'addio alla Nazionale Perché vuole riconquistarla'. ...

Buffon - il tradimento è clamoroso : Gigi sceglie il PSG per inseguire la Champions - così finisce l’ultima bandiera : Incredibile Buffon, il portiere ha raggiunto l’accordo con il Psg e guiderà la porta del club francese nella prossima stagione. L’estremo difensore ha salutato la Juventus nella gara di campionato contro il Verona, grande emozioni allo Stadium con il commovente addio di tutto lo stadio. Buffon sembrava indirizzato verso il ritiro poi la proposta del Psg che ha cambiato le carte in tavola. Nelle ultime ore nuovo contatto tra le parti ...

Juventus - Buffon - l'omaggio social. Del Piero : "Gigi - la tua storia non finirà mai" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono ancora e adesso la Seredova parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

Ultima tra i pali per Gigi Buffon - ora inizia il dopo Juve : Addio. L’avventura alla Juventus è finita. Gigi Buffon ha chiuso la sua lunga militanza in bianconero con una vittoria. All’Allianz