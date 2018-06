Ghali Sul palco dell' Arena di Verona con Cara Italia Wind Music Awards 2018

Nella classifica Fimi dell’11 maggio Thomas sul podio - Emma in top10 e tra i singoli spopolano Ghali e Sfera Ebbasta : Ottimo esordio per Thomas Nella classifica Fimi dell'11 maggio: l'ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi debutta direttamente al terzo posto con l'album Thomas 18 Edition, repack del suo ultimo album omonimo uscito lo scorso ottobre. Il giovane talento di Amici è tornato in radio col singolo Non te ne vai mai, che ha anticipato la nuova edizione dell'album Thomas: lo scorso autunno, il disco d'esordio del cantante ...