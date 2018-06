GF15 | Barbara D’Urso contro il ministro Fontana | ' la famiglia è amore'

GF15 : Aida Nizar zittita da Barbara D'Urso in diretta tv Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality di Canale 5, che tornera' lunedì 4 giugno con l'ultima imperdibile puntata. Le ultime novita' svelano che Barbara D'Urso e Aida Nizar sono state protagoniste di un vivace scambio di opinioni durante la semifinale, andata in onda ieri sera su Canale 5. Grande Fratello: lite tra Barbara D'Urso e Aida Nizar Semifinale del Grande Fratello al cardiopalma per i concorrenti ...

GF15 : Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone - Barbara D'Urso indignata Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello [Video], il reality condotto da Barbara D'Urso, che andra' in onda lunedì 4 giugno con la puntata finale su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Angelo Sanzio ha insultato pesantemente Simone Coccia durante la diretta di ieri sera. Grande Fratello: Angelo Sanzio contro Simone Coccia Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello con numerosissimi colpi di scena. ...

Droga al GF15 - Barbara D'Urso annuncia indagini. Ma Endemol ha già una posizione chiara : Barbara D'Urso torna sulla segnalzione di Striscia la Notizia secondo la quale all'interno della Casa del Grande Fratello sarebbe stata introdotta la cocaina . Già durante la prima serata di martedì ...

L'Ente protezione animali scrive a Barbara d'Urso e interviene Rita Dalla Chiesa : cos'è successo in diretta al GF15 : FUNWEEK.IT - Ci aspettavamo francamente un trattamento più severo nei confronti di Filippo Contri, finito alla gogna per aver raccontato ai coinquilini e a mezza Italia come educa il proprio doberman. ...

GF15 : Barbara D'Urso si scaglia contro Filippo - il gieffino è stato denunciato : Nella serata tra il 22 e il 23 maggio 2018, è avvenuta l'attesa messa in onda della nuova diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', che ha visto la conduttrice partenopea Barbara D'Urso condannare fermamente le recenti dichiarazioni rilasciate dal gieffino Filippo Contri, circa le modalità con cui quest'ultimo è abituato a trattare ed educare gli animali. La D'Urso condanna le dichiarazioni shock di Filippo: il gieffino riceve una denuncia Lo ...

Ballando con le Stelle 2018 : Lucarelli contro Barbara D'Urso e il GF15 : Ieri sera è andata in onda un' altra puntata della diatriba Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso; questa volta il Grande Fratello 2018 è sbarcato nello studio di Ballando con le Stelle. La giurata Selvaggia Lucarelli, in occasione della finalissima del programma di RaiUno, ha provocatoriamente indossato una maglietta con una frase chiaramente indirizzata a Barbara D'Urso ed al reality di Canale 5.-- Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso e ...

GF15 - l'anticipazione di Barbara D'Urso : 'Martedì nella casa entrerà una nuova inquilina - formosa e bella' : La casa del Grande Fratello tra eliminazioni e squalificati ha perso diversi inquilini, per questo i produttori del reality hanno pensato a un nuovo ingresso . A dare l'anticipazione è la stessa ...

Alfonso Signorini e l'affondo a Barbara D'Urso e il 'GF15' Video : A distanza di diverse ore dalla messa in onda dell'attesa quinta diretta del 'Gf-15 [Video]', è spopolata online l'indiscrezione che vede Alfonso Signorini scagliarsi contro il reality-show più to del nuovo anno e la conduttrice Barbara D'Urso. Alfonso contro la D'Urso e il suo 'Gf15': le dichiarazioni rilasciate dal direttore di 'Chi' Lo scorso martedì sera, è andata in onda l'attesa quarta puntata del 'Grande Fratello 15', il format condotto ...

GF15 : Aida Nizar tornerà - parola di Barbara D'Urso e #AdiosGF15 è trend Video : In data 8 maggio 2018, è andata in onda la quarta diretta ufficiale del gioco più amato dagli italiani, il 'Grande Fratello', giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione consecutiva, che ha visto l'eliminazione inaspettata dell'irriverente e magnetica Aida Nizar, la quale tornera' a regalare sorrisi ai telespettatori del format, molto presto. Aida e il ritorno al 'Gf15': a rivelarlo è la D'Urso, i dettagli Lo scorso martedì sera, è avvenuta ...

[VIDEO] GF15 - eliminata Aida : Barbara D’Urso “asfalta” Baye Dame - Luigi - Filippo e Simone : ROMA – E’ Aida Nizar l’eliminata della quarta puntata del Grande Fratello 15. Un risultato inaspettato che ha fatto esplodere Twitter. La “regina del trash”, amatissima tra gli utenti del social network, ha perso lo scontro con Luigi Favoloso (Simone e Alberto erano un contorno), uscendo con il 51% dei voti. Ma la serata ha […] L'articolo [VIDEO] GF15, eliminata Aida: Barbara D’Urso “asfalta” Baye Dame, Luigi, Filippo e Simone proviene da ...