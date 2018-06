Gf | Barbara D' Urso risponde a Fontana | Caro ministro | la famiglia è qualunque tipo

Grande Fratello - Barbara D'Urso massacra il governo su Canale 5 : attacco senza precedenti : La finale del Grande Fratello di Barbara D'Urso è stata l'occasione per lanciare un poderoso attacco contro il governo Conte. La D'Urso si è scagliata in particolare contro il neoministro leghista ...

Barbara D’Urso si trasforma in Meghan Markle : con scivolone di stile al GF : Per il gran finale del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha voluto sentirsi come una principessa. Nel senso letterale del termine. E si è trasformata in Meghan Markle. Per lei ingresso trionfale in studio con un abito bianco, identico a quello che Givenchy ha realizzato per il matrimonio della Duchessa del Sussex con Harry, velo e bouquet di rose. Barbarella ha però avuto l’onore di essere accompagnata da una persona di eccezione, ...

Barbara D’Urso al settimo cielo : cosa è successo dopo la finale del GF : Barbara D’Urso al settimo cielo: la conduttrice entusiasta sui social dopo la finale del Grande Fratello Il Grande Fratello si è concluso con la finale del 4 giugno e Barbara D’Urso ora scrive un messaggio di felicità su Instagram. La nota conduttrice ci tiene a rivelare di aver ottenuto un risultato più che positivo con […] L'articolo Barbara D’Urso al settimo cielo: cosa è successo dopo la finale del GF proviene da ...

Barbara D'Urso chiude il Grande Fratello col botto : vince Alberto e lei se la prende addirittura con il governo : Barbara D'Urso chiude con il botto l'edizione più trash del Grande Fratello , GUARDA , . Il vincitore è Alberto Mezzetti, detto 'Tarzan'. Quello di chi la stessa conduttrice, quando il concorrente ...

Barbara D’Urso - finale del Grande Fratello 15 battuta dalla Nazionale : La Nazionale su Rai1 batte la finale del GF 15 di Barbara D’Urso Il Grande Fratello 15 chiude registrando ottimi ascolti. L’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso in onda su Canale 5 lunedì 4 giugno è stata seguita da 3.797.000 telespettatori, raccogliendo il 23,6% di share ed è stata battuta dall’amichevole di calcio Italia-Olanda su Rai1 che ha conquistato 6.020.000 telespettatori, pari al 24,2% di ...

Barbara D'Urso/Attacco al Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana : il pubblico applaude (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso lancia un Attacco al Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana durante la finale del Grande Fratello 2018: "La Famiglia è qualunque tipo di amore".(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:48:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D’Urso entra in studio e il dettaglio non sfugge : l’hanno notato tutti : Grande Fratello 15, alla fine ha vinto Alberto Mezzetti, come dicevano i bookmakers, ma la finale è stata scoppiettante già dai primi minuti. Intanto per una ‘falsa partenza’. La puntata, infatti, comincia stranamente alle 21,26 con il brindisi dei ragazzi rimasti nella Casa che celebrano l’ultima notte a pochi minuti dall’inizio. Peccato che contestualmente non partano le inquadrature dallo studio, nè venga ...

GRANDE FRATELLO 2018 - CLASSIFICA E VINCITORE/ Pagelle finale : Alberto Mezzetti al top - Barbara d'Urso promossa : Alberto Mezzetti è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: battuti nella finalissima Alessia e Matteo. Veronica, Lucia e Simone eliminati nelle prime fasi della serata. Parlando delle Pagelle del GRANDE FRATELLO 2018, che ieri sera ha chiuso i battenti con la proclamazione del VINCITORE Alberto Mezzetti, è impossibile fare a meno di nominare la padrona di casa Barbara d'Urso. Scelta dalla produzione per il suo ruolo di regina dei ...

Grande Fratello - Barbara D’Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D’Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all’esponente leghista, che aveva sottolineato l’inesistenza delle famiglie gay per ...

Finale Grande Fratello 15 : Barbara d’Urso contro il Ministro Fontana VIDEO : Grande Fratello 15 Finale: le dichiarazioni di Barbara d’Urso contro il Ministro della Famiglia Fontana La polemica sulle dichiarazioni sui gay del Ministro Fontana sbarca alla Finale del Grande Fratello 15. Complice la presenza di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è lesbica, Barbara d’Urso ne ha approfittato per puntare il dito contro […] L'articolo Finale Grande Fratello 15: Barbara d’Urso contro il Ministro ...

Barbara D'Urso/ "Caro Ministro la famiglia è dove c'è amore" (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso, è arrivata la finale del reality show di Canale 5. Chi proclamerà vincitore la conduttrice cardine di Canale 5 stasera? Appuntamento alle 21.30 (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:10:00 GMT)

Barbara D'urso 'copia' la Marcuzzi - anche lei in finale con l'abito da sposa : Frecciatina a distanza tra Barbara D'urso e Alessia Marcuzzi ? La padrona di casa ha scelto di indossare per la finale del Grande Fratello un abito da sposa, proprio come ha fatto Alessia Marcuzzi ...