Germania | sacerdote indossa velo per solidarietà ai musulmani

(Di martedì 5 giugno 2018) Unhato una sorta diislamico per esprimereai migranti e alle persone di fede musulmana. È successo in, dove il parroco sessantenne don Wolfgang Sedlmeier, dopo la messa di Pentecoste, ha deciso di rispondere così ad alcune parole rilasciate da Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland.L'esponente politico della formazione sovranista tedesca aveva affermato, tra le altre cose, che:"I burqa, le ragazze con ile gli uomini armati di coltelli tradizionali che vivono di sussidi statali non assicureranno la nostra prosperità né la nostra crescita economica, e ancor meno la sopravvivenza del nostro stato sociale".Il dibattito, nella nazione teutonica, è sempre più incentrato sull'immigrazione. Qualche settimana fa, il ministro dell'Interno, il bavarese Seehofer, aveva sottolineato come, secondo il suo punto di vista, la religione ...