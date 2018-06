Germania | nuovo ambasciatore USA fa infuriare la sinistra

Germania : “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” : Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” Continua a leggere L'articolo Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” proviene da NewsGo.

Energica Motor Company sigla nuovo accordo in Germania : Teleborsa, - Energica Motor Company rafforza la sua presenza sul territorio tedesco. La Società ha infatti siglato un nuovo accordo commerciale in Germania presso il punto vendita V.V. Medien-Service ...

Germania : speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue : Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue Continua a leggere L'articolo Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue proviene da NewsGo.

Audi - Germania - sospetti per un nuovo defeat device : La Kba, l'autorità tedesca che vigila sui veicoli a motore, ha richiesto un'Audizione formale all'Audi in merito alla possibile presenza, su alcuni V6 3.0 TDI, di un defeat device in precedenza sconosciuto. Sotto esame 60.000 A6 e A7. La notizia riportatata dalla Reuters, che riprende una nota ufficiale di Alexander Dobrindt, ministro dei Trasporti tedesco, riguarderebbe 60 mila veicoli diesel in tutto il mondo, i cui certificati ...

Germania - nuovo e inatteso calo ordini industria a marzo -0 - 9% : Roma, 7 mag. , askanews, Terzo mese consecutivo di calo degli ordini per l'industria in Germania, un meno 0,9 per cento a marzo, secondo l'agenzia federale di statistica, Destatis, che delude le ...

STATI UNITI - POMPEO NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ Vertice Nato - attacco alla Germania : "Aumenti spese militari" : STATI UNITI, POMPEO NUOVO SEGRETARIO di STATO: oggi è a Bruxelles per il Vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Furgone sulla folla a Munster : tutto quello che sappiamo sul nuovo attentato in Germania : Il mini van che sabato pomeriggio ha travolto la folla a Munster in Germania ha ucciso almento tre persone, ferendone almeno 20: secondo la...