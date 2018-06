Genoa | preso Marchetti | è suo il dopo-Perin | i dettagli del contratto

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Federicoè il nuovo portiere del, il calciatore ex Lazio ha firmato oggi il suo nuovocol club ligure Ilha acquistato il portiere che rappresenterà ilcon la maglia del Grifone. Si tratta dell’ex Lazio Federico, il quale ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno col club del patron Preziosi. Il portiere era svincolato,un anno da separato in casa alla Lazio. Adesso si appresta a rilanciarsistagioni in ombra,sarà dunque il numero 1 del. L'articolo: è suo il, idelSPORTFAIR.