Gay | Corte Ue riconosce i matrimoni | il coniuge di un cittadino europeo ha uguali diritti

Corte Ue ‘riconosce’ nozze di coppie Gay / Coniuge straniero ha stessi diritti - Stati non ostacolino soggiorno : Corte di Giustizia Ue "riconosce" le nozze di coppie gay: " Coniuge straniero ha gli stessi diritti , gli Stati non devono ostacolare il permesso di soggiorno a coppie omosessuali"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Niente torta per le nozze Gay - la Corte Suprema dà ragione al pasticciere «obiettore» : A 6 anni dall'episodio i giudici danno ragione allo chef "obiettore" che, per motivi religiosi, si rifiutò di preparare la torta per un matrimonio omosessuale

