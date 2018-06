Garmin WE TRI | il triathlon in tre giorni conquista il Garda Trentino GALLERY

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) A vincere la mezza distanza l’Assessore allo Sport di Arco Marialuisa Tavernini. In gara anche i team guidati da Giulio Molinari, Daniel Fontana e Martina Dogana, che hanno coinvolto appassionati triatleti grazie all’iniziativa“Gareggia con il Campione” Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento nel nome del. Nella splendida cornice del, nei Comuni di Riva dele Arco (TN), 200 atleti hanno affrontato l’1, 2 e 3 giugno l’edizione zero diWE TRI, l’innovativo format portato in Italia grazie alla partnership tra TriO Events,Italia e. Gli atleti hanno gareggiato nelle frazioni di nuoto, ciclismo e corsa suddivise nelle tre giornate, mixando almeno due specialità, con la possibilità anche di scegliere tra la distanza full e half Ironman e tra la modalità individuale e a staffetta per personalizzare la propria ...