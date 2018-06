Gaffe del deputato M5s ' Pd assente mentre parla Conte' | ma come prova posta la foto della

Mara Venier/ Gaffe a Che Tempo che Fa : condurrà Domenica In - ecco cosa dice Lippi della Parodi… : A Che Tempo che fa, Mara Venier si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Gaffe di Cecilia Rodriguez : nelle foto delle nozze di Bossari si ritocca il lato b : Venerdì 1 giugno Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono sposati e, ad accompagnarli in questo momento magico, non potevano mancare gli amici del conduttore conosciuti al Gf Vip . E tra Lorenzo ...

La Gaffe della Venier in tv : ha svelato chi condurrà Domenica In in autunno : Cristina Parodi 'commissariata' o sostituita nella conduzione di Domenica In ? Sempre più probabile. Soprattutto dopo la gaffe di Mara Venier da Fabio Fazio che ha dato per certo il suo arrivo nel ...

Calcutta - Gaffe del Tg2 : «Viene da un piccolo paese vicino Roma - Latina» : ' Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latin a'. La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino , intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco.

La Gaffe del Tg2 : 'Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma - Latina' : ' Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latin a'. La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino, intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco. ...

«La Prova del Cuoco» saluta Antonella Clerici : 18 anni di Gaffe ed emozioni : Il momento dell’addio: il più doloroso, il più difficile, il più straziante, quello che non dimenticherai mai. Antonella Clerici si congeda dalla Prova del Cuoco con le lacrime e un messaggio di speranza: guardare avanti e non aver paura del cambiamento. «Per noi artisti è importante essere sempre al top, darvi sempre il meglio d noi», specifica la conduttrice fra un fazzoletto e un bicchiere di spumante, fra un sorriso e uno sguardo ...

Penelope Cruz/ Video - la Gaffe hot scatena il web : la reazione di Antonella Clerici (Partita del cuore) : Penelope Cruz, madrina de La partita del cuore, commette una gaffe hot involontaria parlando dei piatti tipici della cucina romana: il Video che ha fatto il giro del web.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:46:00 GMT)

Penelope Cruz e la 'pasta ca... e pepe' : Gaffe hot alla Partita del cuore [VIDEO] : Piccola gaffe linguistica per Penelope Cruz , madrina alla 27esima edizione della Partita del cuore insieme alla fiorettista paralimpica Bebe Vio. L'attrice spagnola è stata intervistata al Ferraris ...

«Devo imparare a fare la pasta ca..o e pepe» - l'incredibile Gaffe hot di Penelope Cruz alla Partita del Cuore : 'Una delle cose che posso fare meglio è la pasta carbonara, devo imparare pasta ca..o e pepe' , così Penelope Cruz parla delle sue capacità culinarie durante l'intervista di Antonella Clerici sul ...

Partita del cuore - la clamorosa Gaffe di Penelope Cruz : “pasta - cazzo e pepe” [VIDEO] : Grande emozione ieri durante la Partita del cuore, in ricordo di Fabrizio Frizzi, conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, due grandi amici. Genova ha regalato grande spettacolo con una coreografia in onore del conduttore. Madrine della serata la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penélope Cruz, di fronte la Nazionale italiana cantanti contro i campioni del Sorriso. All’inizio della Partita paura per Savoretti, brutto scontro con ...

Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello / L'errore grammaticale fa il giro del web - meme virale! : Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello, L'errore grammaticale fa il giro del web e le meme diventano virali. Vedremo se la conduttrice deciderà di rispondere con la sua solita ironia.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:32:00 GMT)

Günther Oettinger - la carriera del commissario Ue segnata dalle Gaffe - : Molti gli scivoloni: da leader dei giovani della Cdu definì pubblicamente il "suo" capo Helmut Kohl "finito", nel novembre 2016 parlò di una delegazione cinese in visita a Bruxelles come "quelli con ...

Taylor Swift al Biggest Weekend - la Gaffe del presentatore dopo l’esibizione : “Credo che tu debba farti una doccia” (video) : Taylor Swift al Biggest Weekend protagonista non solo di una esibizione straordinaria ed attesissima, ma anche di una gaffe durante un'intervista con il presentatore e dj Greg James. Al termine del suo live set, che ha fatto scatenare il pubblico a Swansea, la popstar statunitense è stata raggiunta nel backstage dall'inviato della BBC per una breve intervista sulla sua performance e sul Reputation Tour in pieno svolgimento negli stadi ...

"Balotelli è tornato in posizione eretta"/ La Gaffe del cronista Rai durante Italia Arabia Saudita : Italia Arabia Saudita, gaffe del cronista su Balotelli: Alberto Rimedio, in diretta su Rai 1, si lascia scappare un "Balotelli è tornato in posizone eretta..."(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:28:00 GMT)