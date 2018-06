Frascati Scherma | Sciabolatrici terze in Coppa del Mondo

romadailynews

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma – Una gara individuale non brillantissima. In cui i migliori piazzamenti li hanno ottenuti Rossella Gregorio e Arianna Errigo. Ma ledelhanno comunque portato a casa una medaglia a squadre nella prova didelandata in scena a Tunisi. Le azzurre sono state sconfitte in semifinale dalla Russia per 45-42. Poi con il medesimo punteggio hanno piegato la Cina nella “finalina di consolazione” in cui la stessa Gregorio ha siglato la rimonta decisiva. Rientrando in Italia, si è disputato ad Ariccia il campionato regionale Gpg (categorie Under 14). Sono stati numerosi i piazzamenti ottenuti dagli atleti del. Due i titoli regionali conquistati, entrambi nella sciabola. Vale a dire quello di Ottaviani tra i Maschietti e di Simeone tra i Ragazzi. Nella medesima arma da segnalare anche il secondo posto di Giammarioli nelle ...