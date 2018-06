Fortnite | i Trampolini saranno introdotti oggi

eurogamer

: Da oggi potrete catapultarvi in aria nella mappa di #Fortnite: arrivano i Trampolini! - Eurogamer_it : Da oggi potrete catapultarvi in aria nella mappa di #Fortnite: arrivano i Trampolini! - thexeon : Fortnite: i Trampolini arrivano con l’aggiornamento di domani - VG247it : Fortnite: i Trampolini arrivano con l'aggiornamento di domani - -

(Di martedì 5 giugno 2018) Nella giornata di ieri, vi avevamo segnalato l'imminente arrivo deiinBattle Royale, tuttavia non era ancora chiaro quando questi oggetti sarebbero statinel popolare gioco.Ora, grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che Epic Games ha in programma un aggiornamento perche introdurrà, appunto, i.Questi oggetti vi permetteranno grandi salti all'interno della mappa e non subirete danni in caduta, potranno essere posizionati a terra o sui muri e non sarà necessaria alcuna manutenzione per la loro introduzione, questo significa che l'aggiornamento arriverà alle ore 14 ma i server non andranno offline.Read more…