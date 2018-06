Fortnite | disponibile il content update 4 3 | ecco le novità per le modalità Battle Royale

Fortnite non è ancora disponibile su Android - non fatevi ingannare : Fortnite per Android non è ancora disponibile, quindi non fatevi ingannare da annunci pubblicitari che ne millantano il rilascio. Sono infatti in circolazione false app sviluppate con lo scopo di rubare gli account del popolare gioco battle royale. L'articolo Fortnite non è ancora disponibile su Android, non fatevi ingannare proviene da TuttoAndroid.

Problemi Fortnite in corso oggi 1 giugno : matchmaking non disponibile - che succede? : Incombono nuovi Problemi Fortnite il 1 giugno: un disservizio che forse in tanti avevano anche già previsto, data la pianificazione di un'ulteriore finestra di manutenzione straordinaria in programma proprio per quest'oggi. Nel corso degli interventi tecnici, il matchmaking, come si legge sulle pagine di 'Reddit', non risulterà disponibile nell'ambito di Fortnite Battle Royale. Si tratta della terza giornata consecutiva di manutenzione, ...

Fortnite Battaglia Reale : la chat vocale è disponibile da oggi anche per la versione iOS : In concomitanza dell'arrivo dell'importante update 4.3 per Fortnite disponibile su tutte le piattaforme, la versione iOS del gioco ha ricevuto una patch aggiuntiva che ha finalmente implementato la chat vocale, che fa quindi il suo debutto su iPad e iPhone.La chat vocale era già disponibile per la versione PC e permette ai giocatori di comunicare coi propri compagni di squadra. Come riporta VG24/7 gli utenti avranno inoltre a disposizione alcune ...

Disponibile Incontri Ravvicinati in Fortnite con fucili a pompa e Jetpack : Finalmente è Disponibile per tutti i giocatori Fortnite Battaglia Reale la modalità a tempo MAT Incontri Ravvicinati. In questa nuova modalità a tempo i giocatori potranno utilizzare i nuovi Jetpack e i fucili a pompa. Nuova modalità in Fortnite Questa volta la modalità Incontri Ravvicinati inonderà la mappa di Jetpack e fucili a pompa e tutti i partecipanti saranno invitati a cercare lo scontro dalla breve distanza. Il cerchio della tempesta ...

Fortnite : finalmente disponibile il Jetpack insieme alla modalità a tempo Oro massiccio v2 : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Fortnite accoglie finalmente i Jetpack in seguito all'aggiornamento settimanale reso disponibile da poco da Epic Games.Come segnalano i colleghi di VG247, i Jetpack non sono l'unica novità introdotta con il nuovo update, infatti in Fortnite Battle Royale arriva anche la modalità a tempo Oro massiccio v2 ("100% armi leggendarie! Ora anche con fucile pesante e Vampafucile leggendario!")Da segnalare anche ...

Il nuovo set Epidemia di Fortnite è ora disponibile nello store : Due giorni fa vi avevamo raccontato delle nuove skin in arrivo per Fortnite, scovate da un dataminer che aveva curiosato tra i file della patch 4.2 applicata questa settimana. Oggi queste skin, che fanno parte del set Epidemina, sono finalmente arrivate sullo store del gioco, e possono essere acquistate con i V-Buck che ci siamo faticosamente guadagnati.Nel negozio online di Fortnite Battaglia Reale potremo trovare due nuovi costumi, Truppa ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Improved texture streaming behavior when using a scope. Fixed some objects being rendered using low resolution textures. Fixed weapon ammo count display in the HUD sometimes being incorrect. Gameplay ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Ieri, primo maggio, è finalmente stata resa disponibile la stagione 4 di Fortnite e, grazie alla segnalazione di VG247.com, possiamo scoprire tutte le novità introdotte con la nuova patch.Oltre a introdurre una nuova area, creata dalle meteore, la nuova patch apporta una serie di cambiamenti, tra cui la possibilità di rendere più facile il colpo alla testa. L'aggiornamento si sbarazza anche della balestra.Note della patch della stagione 4 di ...

Disponibile patch 3.5.1 per Fortnite - cosa risolve tra bug e crash : Nuovo giorno, nuova patch per Fortnite. Dopo il grosso down di ieri, avvenuto per cause sconosciute ma che fortunatamente Epic ha risolto, arriva la patch 3.5.1. Questa mira a risolvere una lunga serie di bug, oltre ai crash di sistema che per alcuni giocatori sono molto frequenti. La patch è già Disponibile sia per Fortnite Battaglia reale che per Salva il Mondo. I miglioramenti in Fortnite Questo update è arivato fortunatamente senza alcuna ...

Fortnite Mobile su iOS disponibile per tutti i giocatori : Come segnalato da VG247.com, i giocatori di Fortnite Mobile in versione iOS hanno dovuto faticare non poco per ricevere un invito e poter così lanciarsi in partita. Fortunatamente Epic Games, come dichiarato con un tweet ufficiale del profilo dedicato al gioco, è stata in ascolto e ha deciso di aprire le porte del gioco a tutti su iOS rimuovendo così la necessità di ricevere inviti.Fornite Battle Royale Mobile supporta la versione di iOS 11 e ...

Fortnite mobile disponibile per tutti : niente inviti e dispositivi compatibili - dov’è Android? : C'è una notizia buona e una cattiva e riguarda Fortnite Battle Royale. Prima quella buona. Finora se non eravate arrivati in tempo dovevate pregare qualcuno, magari su qualche gruppo Facebook, di darvi un invito per giocare alla versione mobile del gioco su iOS. Da oggi questo non si dovrà più fare. Epic Games ha annunciato che Fortnite Battle Royale è stato aperto a tutti su iOS, quindi non ci sarà più bisogno di chiedere inviti. dispositivi ...