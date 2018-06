Formula 1 GP Canada 2018 | gara di Montreal in differita su TV8

Blastingnews

(Di martedì 5 giugno 2018) Ci siamo lasciati alle spalle il Gran Premio d’Italia della MotoGP e tra pochi giorni tornerà protagonista la1. In programma nel weekend avremo il Gran Premio del. Appuntamento sulla pista di Montréal dall’8 al 10 giugno. Dopo la tappa di Montecarlo, dove ha vinto Daniel Ricciardo, si correrà su un altro circuito cittadino. Un tracciato, quello intitolato a Gilles Villeneuve, che misura 4,361 Km. Inbisognerà percorrere 70 passaggi, per una distanza complessiva di 305,27 Km. Il giro veloce appartiene a Rubens Barrichello, che nel 2004 fermò il cronometro su 1’13”622. Qualche pilota riuscirà a battere questo record nell’edizione di quest’anno? Nell’attesa di scoprirlo, vediamo cosa ci attenderà in, con la programmazione televisiva e le ultime notizie dal circus. F1: programma qualifiche edi Montréal Nella giornata di venerdì verranno effettuate due ...