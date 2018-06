Football Club Frascati | ecco Rumbo | «Felice di essere qui»

Football Club Frascati (Juniores) : Del Balzo - vogliamo la Coppa Primavera : Roma – Sta per concludersi il primo anno di attività per la Juniores regionale C del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo, dopo un discreto campionato, si sono tuffati nell’avventura della Coppa Primavera. Una competizione studiata dal comitato regionale per tenere impegnate le squadre che non avevano l’impegno della “post-season”. Il gruppo frascatano ha avuto un rendimento molto positivo nel girone di ...