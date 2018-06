Fondazione Cariplo | a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti

sportfair

: RT @FondCariplo: Alberto Mantovani: ‘Sono stato un giovane scienziato, sostenuto da Fondazione Cariplo e oggi #conFondazioneCariplo. Non ab… - PisMilano : RT @FondCariplo: Alberto Mantovani: ‘Sono stato un giovane scienziato, sostenuto da Fondazione Cariplo e oggi #conFondazioneCariplo. Non ab… - bike_trotter : RT @FondCariplo: Alberto Mantovani: ‘Sono stato un giovane scienziato, sostenuto da Fondazione Cariplo e oggi #conFondazioneCariplo. Non ab… - CariploFactory : RT @FondCariplo: La grande passione per la #ricercascientifica è il motore con cui Fondazione Cariplo raggiunge importanti traguardi da 27… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Quasi 500 milioni di euro per, dalla biomedicina all’agroalimentare, per 6.030tori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti dellain 27 anni di sostegno alla, presentati dai vertici dellaa Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti disostenuti dalla: dalla biomedicina all’ambiente e alle biotecnologie, dalla società all’agroalimentare, dalla fisica alla chimica fino all’ingegneria. Sono stati incirca 250 i reviewer attivati ogni anno e le pubblicazioni scientifiche peer reviewed sono state 4.640. Ma sono anche stati registrati 70 brevetti e sono nati 10 spin-off e200 startup accelerate. “Da molti anni sono alla guida dellae fra un anno ...