Flat tax | Salvini conferma la linea di Bagnai | “Il cronoprogramma? Pace fiscale | imprese

Il caso Flat tax : La miccia viene accesa da Alberto Bagnai, senatore della Lega in corsa per un incarico di governo. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a ...

Da Iva a Flat tax - i dossier del Tesoro : DEF - Il primo dossier per l'Economia è il Def, il documento di economia e finanza che dovrà essere votato dall'aula della Camera e del Senato nella settimana dall'11 al 15 giugno. La data sarà ...

Bagnai : Flat tax solo a partire dal 2020 Video : Alberto Bagnai, economista e parlamentare in quota Lega, ha annunciato che la flat tax potrebbe essere applicata alle imprese dal 2019 e alle famiglie solo a partire dal 2020. Uno slittamento che ha lasciato spiazzati gli elettori della Lega di Matteo Salvini che ha fatto della flat tax uno dei suoi cavalli di battaglia elettorali. Bagnai spiazza tutti Intervenendo come ospite al programma di Rai3 AGORA', Bagnai ha dichiarato Mi sembra che ci ...

La Flat tax a rate non funziona Caos per imprese e famiglie : Se questo progetto sarà parzialmente finanziato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con lo scatto delle clausole di salvaguardia che porteranno l'anno prossimo le aliquote Iva all'11,5 e al 24,...

Bagnai : Flat tax solo a partire dal 2020 : Alberto Bagnai, economista e parlamentare in quota Lega, ha annunciato che la flat tax potrebbe essere applicata alle imprese dal 2019 e alle famiglie solo a partire dal 2020. Uno slittamento che ha lasciato spiazzati gli elettori della Lega di Matteo Salvini che ha fatto della flat tax uno dei suoi cavalli di battaglia elettorali. Bagnai spiazza tutti Intervenendo come ospite al programma di Rai3 AGORA', Bagnai ha dichiarato "Mi sembra che ci ...

Sul Fatto del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat tax - riforma pensioni - reddito cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

La Flat tax al 15% partirà dalle imprese nel 2019 : Prima le imprese, poi le famiglie. Suona così il calendario della riforma fiscale che sta emergendo dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza giallo-verde....

Flat TAX/ Nicola Rossi : rischio '80 euro' e Legge Fornero - gli errori da evitare : FLAT tax, c'è incertezza sull'avvio. Occorre studiare a fondo il problema, trovando coperture credibili e risolvendo il nodo degli incipienti.

Flat tax - ecco perché le aliquote al 15% e al 20% premiano i redditi più alti : A parte l'ingente copertura finanziaria tutta da trovare, sono due i nodi che il governo dovrà affrontare nel mettere a punto la cosiddetta Flat tax sull'Irpef, che in realtà è un sistema basato su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat tax - riforma delle pensioni - reddito di cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

Siri : no a strumentalizzazioni - Flat tax per tutti a partire dall’anno prossimo A chi conviene : tre esempi concreti|Video : Parla Armando Siri, 46 anni, senatore della Lega Nord. Nel maggio del 2015 è stato nominato responsabile economico della formazione «Noi con Salvini». È l’ideatore della flat tax con due aliquote

Flat tax anche per le famiglie nel 2019 : Siri smentisce Bagnai| : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Conte - domani la fiducia. Ecco i temi del discorso : Flat tax - lavoro e Europa : E non è un caso se oggi il Presidente del Consiglio ha chianmato al telefono Federica Mogherini , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente ...

Flat tax : ipotesi dal 2019 per le imprese e dal 2020 per le famiglie : La Flat tax si farà sicuramente ma la tempistica sembra ancora oggetto di dibattito. Tanto è vero che a sollevare la questione sono stati due senatori della Lega, precisamente Alberto Bagnai che dovrebbe essere a breve nominato sottosegretario proprio all'Economia, e chi, all'interno del Carroccio, è stato il primo ideatore della famosissima "tassa piatta", cioè Armando Siri. Il risultato di questo piccolo diverbio, interno ad uno dei partiti ...