Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l'economia nel discorso di Conte - La Giustizia : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Siri - Bagnai e Borghi : i consiglieri economici della Lega si contraddicono sulla Flat tax : Siri, stretto collaboratore di Salvini e ideatore della tassa piatta: «Per tutti dal 2019». Bagnai, l'economista che potrebbe diventare sottosegretario al ministero dell'Economia: «No, solo per le imprese ». Infine lo stesso Salvini: «Vale quello che c'è scritto sul contratto. Il primo intervento sarà la pace fiscale, con la chiusura delle liti tra italiani ed ...

Conte - Flat Tax sarà progressiva : ANSA, - ROMA, 5 GIU - "Ci ripromettiamo di introdurre misure rivoluzionarie che conducano a una integrale revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle imprese". Lo dice ...

Conte in Senato : Flat Tax come obbiettivo e salario minimo. Stop al business dei migranti : Nella prima vera uscita da premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano», Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, il premier ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri ...

Conte : via a Flat Tax - carcere a evasori : 13.31 Nel discorso da premier al Senato,Conte rilancia la flat tax,con "l'introduzione di aliquote fisse e un sistema di deduzioni che garantisca la progressività". Vanno inasprite le sanzioni e assicurato "il carcere vero per i grandi evasori". "Invertiremo il trend di contrazione della spesa sanitaria per equità nelle cure", dice il premier."Saremo disponibili a valutare l'apporto e l'adesione di gruppi parlamentari al contratto". Conclude ...

Governo - Conte alla fiducia 'Stop business dei migranti' Flat Tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italiani e fisco...

Borghi - Lega - a Radio 24 : "Le detrazioni pendenti quando entra in vigore la FlatTax? Lo strumento per pagarle c'è - è nel programma di ... : "Il fatto è che Bagnai che come tutti sapete è quello che di economia ne sa più di tutti rispetto a noi, non era esattamente sul dossier della flat tax perché la flat tax è stata studiata da Armando ...

Flat Tax - Iva e reddito di cittadinanza : la riforma fiscale sul tavolo di Tria : DEF Il primo dossier per l'Economia è il Def, il documento di economia e finanza che dovrà essere votato dall'aula della Camera e del Senato nella settimana dall'11 al 15 giugno. La data sarà ...

Flat Tax - Iva e detrazioni. Il piano del governo Conte : Tasse più basse e destrazioni, ecco la riforma giallo verde Flat tax, cos'è e come funziona per imprese e famiglie Flat tax 'rinviata' per le famiglie. Bagnai , Lega, : "Prima le imprese"

Flat Tax - Salvini conferma la linea di Bagnai : “Il cronoprogramma? Pace fiscale - imprese e dal prossimo anno anche le famiglie” : Il primo intervento è la Pace fiscale, il secondo intervento realizzabile fin da subito è sulle imprese e poi dall’anno prossimo, s’interverrà sulle famiglie, questo è il cronoprogramma”. Matteo Salvini chiude una giornata di voci e di polemiche tute interne alla Lega sulla Flat tax. Il Segretario della Lega sposa la linea Bagnai e boccia le parole di del senatore Armando Siri sulla promessa elettorale più importante della Lega ...

Il caso Flat tax : La miccia viene accesa da Alberto Bagnai, senatore della Lega in corsa per un incarico di governo. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a ...

Da Iva a Flat Tax - i dossier del Tesoro : DEF - Il primo dossier per l'Economia è il Def, il documento di economia e finanza che dovrà essere votato dall'aula della Camera e del Senato nella settimana dall'11 al 15 giugno. La data sarà ...

Bagnai : Flat Tax solo a partire dal 2020 Video : Alberto Bagnai, economista e parlamentare in quota Lega, ha annunciato che la flat tax potrebbe essere applicata alle imprese dal 2019 e alle famiglie solo a partire dal 2020. Uno slittamento che ha lasciato spiazzati gli elettori della Lega di Matteo Salvini che ha fatto della flat tax uno dei suoi cavalli di battaglia elettorali. Bagnai spiazza tutti Intervenendo come ospite al programma di Rai3 AGORA', Bagnai ha dichiarato Mi sembra che ci ...