Fisco | entrate tributarie in aumento nei primi 4 mesi del 2018

Fisco - nei primi 4 mesi + 2 - 8% entrate : 17.26 Nei primi 4 mesi del 2018, le entrate tributarie ammontano a 128mld, con un incremento del 2,8% sull'anno precedente. Lo rende noto il Mef,precisando che che risultato si deve sia alle imposte dirette (+2,9%) che indirette (+2,8%). Tra gennaio e aprile è aumentato di 407milioni il gettito Iva, pari a +1,2%. Anche dalle attività di accertamento e controllo del Fisco sono aumentate le entrate, pari a 2,79 mld (+7,1%). Positivo anche il ...

Fisco : Ag. Entrate e Commercialisti - in regioni tavoli congiunti per più dialogo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Più dialogo, più collaborazione: nasce all’insegna di questi obiettivi la piattaforma comune tra Agenzia delle Entrate e dottori Commercialisti per favorire il confronto tra amministrazione e professionisti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, si legge in una nota, ...

Fisco : nel primo trimestre aumentano entrate tributarie e contributive : Teleborsa, - aumentano le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2018 . Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , che spiega come nel primo trimestre dell'anno, queste evidenzino nel complesso un aumento del 3,3%, +5.021 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Fisco - entrate record dal gioco d'azzardo : in Europa nessuno come noi : Il gettito fiscale proveniente dal giochi e scommesse è sempre più rilevante: il doppio di Francia e Regno Unito, il quadruplo di Spagna e Germania. nessuno gioca e scommette quanto gli italiani...

Fisco - Mef : entrate da accertamento -2 - 9% : 22.07 Le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo nel primo trimestre si sono attestate a 1,696 mld (-2,9% ) di cui 1,061 sono affluite da imposte dirette (-12,0%) e 908 mln dalle indirette (+10,5%). Lo rende noto il ministero dell'Economia. Le entrate dei giochi, nei primi tre mesi 2018, ammontano a 3,719 mld, +7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie erariali accertate in ...

Fisco - Tesoro : “Nel primo trimestre entrate a +2 - 8%”. Le ritenute Irpef pagano 1 miliardo in più : Nei primi tre mesi del 2018 le tasse hanno portato nelle casse dello Stato 97,058 miliardi di euro. Una crescita del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicarlo è il ministero dell’Economia e delle finanze. Un risultato, spiegano i tecnici, raggiunto grazie sia alle imposte dirette sia a quelle indirette. I miliardi in più arrivano soprattutto dalle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati: la tassa ...

Fisco - Tesoro : entrate in aumento - nei primi tre mesi +2 - 8% : Roma, 7 mag. , askanews, Crescono le entrate fiscali. Nel primo trimestre dell'anno, comunica il ministero dell'economia, le entrate tributarie erariali ammontano a 97,058 miliardi, in aumento del 2,8% rispetto a gennaio-marzo del 2017. Al risultato 'contribuiscono sia le imposte dirette , + 2,9 %, sia quelle ...

Fisco - entrate tributarie in aumento - +2 - 8% - : Lo rileva il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, aggiungendo che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette , +2,9%, sia quelle indirette , +2,6%, . Il gettito delle imposte ...

Fisco - l'economia in ripresa fa aumentare le entrate tributarie : bene gettito Iva e Irpef : Migliora l'economia e migliorano le entrate del Fisco. Con un dato particolarmente interessante, che mostra anche come i consumi siano in ripresa: nei primi tre mesi di quest'anno il gettito Iva è aumentato dell'...

Fisco - Agenzia entrate : 455mila le richieste di “rottamazione” : Fisco, Agenzia entrate: 455mila le richieste di “rottamazione” Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con circa 77mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58mila). Continua a leggere

