First lady Melania torna in pubblico

LaTrumpin, dopo tre settimane lontana dai riflettori in seguito ad un intervento ai reni. Ha partecipato con il presidente Trump ad un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle "Gold Star Families",le famiglie dei militari caduti in combattimento.non appariva indallo scorso 10 maggio quando ha lanciato la sua campagna contro il bullismo e la sua assenza ha alimentato teorie più disparate,perfino che stava collaborando ad un libro sul marito con gli Obama(Di martedì 5 giugno 2018)