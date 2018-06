FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA | SENATO DIRETTA VIDEO Discussione dopo discorso Conte

Governo Conte - la diretta della FIDUCIA – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Governo : Conte alla Camera per consegna discorso FIDUCIA : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il premier, Giuseppe Conte, è arrivato alla Camera (a piedi dal Senato) per consegnare il discorso programmatico per il voto di fiducia al nuovo esecutivo, che a Montecitorio si terrà domani pomeriggio. Al suo ingresso in aula, il presidente del Consiglio è stato accolto dall’applauso dell’emiciclo. L'articolo Governo: Conte alla Camera per consegna discorso fiducia sembra essere il primo su ...

Governo Conte : è il giorno della FIDUCIA al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Governo - Conte alla FIDUCIA 'Stop business dei migranti' Flat tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

DISCORSO CONTE AL SENATO - FIDUCIA GOVERNO LEGA-M5S/ Diretta video live : “siamo populisti - no sanzioni Russia” : Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO LEGA-M5S: Diretta video streaming live, premier CONTE parla alle Camere. DISCORSO su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Governo Conte - diretta della FIDUCIA – Al Senato il discorso del presidente : “Populisti? Sì - se significa ascoltare la gente” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Governo - Conte chiede la FIDUCIA alle Camere : 'Diversamente la politica perde di vista il 'principio-responsabilita'', che impone di agire - come il filosofo Jonas invitava a considerare - non solo guardando al bisogno immediato, che rischia di ...

Governo - Conte alla FIDUCIA 'Io garante del cambiamento' Stop business immigrazione e... : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

