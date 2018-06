Fiducia Governo Lega-M5s | Renzi |  “rispetto per Conte” Pd a SalvinI | “basta polemiche

Governo Conte : le ultime repliche prima del voto di Fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della Fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Governo Conte - la diretta della Fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Governo : Conte alla Camera per consegna discorso Fiducia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il premier, Giuseppe Conte, è arrivato alla Camera (a piedi dal Senato) per consegnare il discorso programmatico per il voto di fiducia al nuovo esecutivo, che a Montecitorio si terrà domani pomeriggio. Al suo ingresso in aula, il presidente del Consiglio è stato accolto dall’applauso dell’emiciclo. L'articolo Governo: Conte alla Camera per consegna discorso fiducia sembra essere il primo su ...

Governo Conte : è il giorno della Fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Discorso Conte al Senato - Fiducia Governo Lega-M5s/ Diretta video live : "Mai razzisti" e ricorda Sacko : Voto di fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: Diretta video streaming live, premier Conte parla alle Camere. Discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:21:00 GMT)