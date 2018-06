Fiction Mediaset 2018-2019 | ecco i 7 progetti a cui si sta lavorando

superguidatv

(Di martedì 5 giugno 2018) Grandi novità per le. Come si evince da Instagram presto verranno presentati al grande pubblico 7molto interessanti. Ebbene sì, 7che presto il pubblico vedrà andare in onda. Per due di esse gli attori sono già sul set. Le altre cinque, invece, prenderanno il via durante l’estate. Quali sono i titoli e quali attori sono coinvolti? Alcuni sono prodotti collaudati come l’Isola di Pietro con Gianni Morandi, o l’amatissima Rosy Abate, altre, invece, sono vere e proprie novità. C’è anche un gradito ritorno, quello già annunciato della Dottoressa Giò con Barbara d’Urso.: tutti i titoli dei nuoviCome già annunciato Gianni Morandi ed il cast de L’Isola di Pietro sono al lavoro per la seconda stagione dellache lo scorso autunno ha appassionato i ...