Fiat e Lancia - Anche a giugno incentivi e sconti su tutta la gamma

Auto – Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 milioni di euro : A seguito del grande successo di maggio, FCA stanzia altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Non gon Fiat e il telone' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate ", Aveva gridato ancora Filippone ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio. La bimba, che dovrebbe ...

Fca - cento milioni sul tavolo : a maggio Fiat e Lancia a prezzi finora mai visti : TORINO - Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Magari con un pizzico di ironia, soprattutto se in palio ci sono 100 milioni. Il duro , si fa per dire, in questione è Fabio...