Festival del jazz | via alla prevendita dell' edizione numero cinquanta

Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi : a lei la conduzione del Summer Festival : Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi e si aggiudica il Wind Summer Festival nel gioco estivo delle conduzioni. I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi per Lady Totti, che si troverà al timone di moltissimi show in prima serata. Dopo la fine delle Iene e in attesa della terza edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si prepara a guidare lo show musicale più atteso dell’estate 2018. Il programma, giunto alla sesta edizione, andrà in ...

Pisa Book Festival nel segno dell'Europa : ... modulato secondo temi e sezioni, la narrativa, il settore junior con un focus sull'illustrazione, il Made in Tuscany, il nuovo Made in Scotland, la sezione Scienza e Fantascienza, la Poesia, il ...

“Festival della Psicologia” - parte un viaggio nel futuro : come vivremo nel 2030? : Italia, anno 2030: i primi millennials sono ormai adulti, i bambini del 2017 sono studenti universitari, i ragazzi degli anni ’60, invece, la generazione “anziana”. In quale società vivono? Quali scenari si sono aperti per loro nei campi dell’educazione, del lavoro, delle relazioni tra i sessi? E dove ha condotto l’ultima rivoluzione tecnologica? Questo esercizio di riflessione sul futuro prossimo, nucleo del “Festival ...

Torna il Napoli Strit Festival la rassegna Internazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada, musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti. ...

CLAUDIO BAGLIONI/ Il premio di Assomusica per il successo del Festival di Sanremo (Wind Music Awards 2018) : CLAUDIO BAGLIONI salirà questa sera sul palco degli Wind Music Awards per ricevere un premio speciale da AssoMusica per il successo ottenuto al Festival di Sanremo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Ricerca : a Pisa la seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica : Pisa diventa “RoboTown”, la città dei robot, grazie alla seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica, ospitato per la seconda edizione, dal 27 settembre al 3 ottobre 2018, nella città toscana che vanta una delle più alte concentrazioni al mondo di addetti e di attività per la Ricerca, lo sviluppo, l’applicazione di sistemi robotici verso settori sempre più ampi, che ormai arrivano a coinvolgere (e migliorare) ogni aspetto della ...

Nameless - Festival da record : tagliato il traguardo delle 40mila presenze : Barzio , Lecco, , 5 giugno 2018 - Obiettivo raggiunto. Il Nameless music festival ha tagliato il traguardo delle 4 0mila presenze . La tre giorni di spettacoli a Barzio, nell'area della Fornace ha fatto il pieno di spettatori amanti della musica dance elettronica provenienti da tutta Europa. La rassegna ha offerto una line-up ricca di dj e artisti ...

Tra Fossano e Busca - il filo del circo pronto a tendersi per il Festival Mirabilia : Davide Sordella , sindaco del Comune di Fossano, si prepara al nuovo appuntamento: "La dodicesima edizione di Mirabilia è per la città un ritorno alle origini del teatro di strada, con spettacoli a ...

Riccione - successo per l'edizione 2018 del Dig Festival - tre giorni dedicati al giornalismo d'inchiesta : In tre giornate dense di appuntamenti, il Palazzo del Turismo e piazzale Ceccarini hanno ospitato talk, proiezioni, workshop, spettacoli e la consegna dei DIG Awards, premi internazionali destinati ...

Da Fossati a Brunori Sas - da Morgan allo Stato Sociale - tutti i nomi del Festival Gaber 2018 : ...PORETTI Giovedì 19 LO Stato Sociale Venerdì 20 ENRICO NIGIOTTI Sabato 21 DIODATO Lunedi 23 Brunori SAS Venerdì 27 Morgan Lunedi 30 LE VIBRAZIONI Martedì 31 GIORGIO PANARIELLO tutti gli spettacoli del ...

Festival dello sviluppo sostenibile 2018 : la casa ecologica - cibo e sostenibilità protagonisti a Giocampus : Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 che si svolge su tutto il territorio nazionale tra maggio e giugno e organizzato da AsVis, Giocampus presenta la casa ecologica, un luogo reale con sede presso l’Università di Parma, che rappresenta gli ambienti di una casa sostenibile ideale. La casa ecologica infatti mette in atto le “buone pratiche” elaborate nell’arco degli anni durante lo svolgimento dei laboratori Giocampus, che ha ...

PRESENTATO IL Festival del LIBRO BORGO D'AUTORE : ... lo sviluppo sostenibile al centro delle policy italiane sul turismo 53 minuti ago 31 Matera 2019 e le radio lucane a Milano per Radio City fra dirette e spettacoli live 1 giorno ago 19.428 Premio ...

In Sicilia l'affascinante Festival teatrale nella Valle del Belìce : "In questi luoghi così particolari, in una ricorrenza così unica, nascerà il nostro festival 2018, un'edizione straordinaria, che conferma le Orestiadi, non solo come contenitore di spettacoli di ...

Il Festival della Lentezza alla Reggia di Colorno - Date 2018 : ... quella degli 'avanzi', tanto cari a nonni e genitori e si prosegue con un ricco palinsesto di spettacoli tra cui il coltivato e il raccolto di Erri De Luca , 16 giugno , 21.15, , le arpe magiche di ...