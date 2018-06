leggioggi

: Ferie obbligatorie 2016: da esaurire entro il 30 giugno - - LeggiOggi_it : Ferie obbligatorie 2016: da esaurire entro il 30 giugno - -

(Di martedì 5 giugno 2018) Il 30ogni dipendente dovrà aver esaurito lematurate nel. A stabilirlo l’articolo 10 del Dlgs. 66/2003 (il documento normativo che per intenderci contiene le disposizioni in materia di orario di lavoro, straordinari e permessi). Lo stesso Decreto n. 66 ha fissato in quattro settimane il periodo annuo dicui il dipendente ha comunque diritto. I contratti collettivi possono intervenire ma solo con condizioni di miglior favore (ad esempio prevedendo la maturazione di un numero di giorni di permessi ulteriore rispetto a quelli obbligatori ex lege). Del periodo minimo di, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione mentre le restantii 18 mesi successivi. Esempio: nelil dipendente totalizza quattro settimane minime di. Di queste, due devono essere fruite nel. Le altre nei 18 mesi successivi al 31/12/. Ciò ...