Farnesina in allerta sugli sconfinamenti del Viminale Pressing sul

(Di martedì 5 giugno 2018) Sconcerto, preoccupazione. Sono i sentimenti che regnano alladopo la "sparata" di Matteo Salvini contro la Tunisia "esportatrice di galeotti". È bastata la prima uscita del neo ministro dell'Interno nel suo tour siciliano, la scorsa domenica, per ridare corpo alla preoccupazione che nei giorni concitati della formazione del nuovo governo, diverse fonti diplomatiche avevano consegnato ad HuffPost: la preoccupazione che le scelte più impegnative in politica estera fossero definite ale non alla. Non si tratta di difendere il proprio orticello, era il filo conduttore delle considerazione che avevamo raccolto, ma decidere se la politica estera rispecchierà ancora la vocazione mediterranea che ne ha rappresentato il tratto distintivo, assieme ad un solido ancoraggio all'Occidente (leggi Nato) e alla Ue, o se, viceversa, quella vocazione ...