FAO | cresce la determinazione per porre fine alla pesca illegale

(Di martedì 5 giugno 2018) Nella prima Giornata Internazionale per la Lotta, non Dichiarata e non Regolamentata (IUU l’acronimo inglese N.d.T.)il numero di paesi che sottoscrive l’accordo internazionale per porvi. Si stima che laIUU costi ogni anno fino a 23 miliardi di dollari e che un pesce su cinque siato illegalmente. La data di oggi ricorda l’entrata in vigore nel 2016 dell’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo (Port State Measures Agreement – PSMA), il primo accordo internazionale – legalmente vincolante – che affronta specificamente il problema dellanon dichiarata e non regolamentata. Ad oggi 54 paesi e l’Unione Europea hanno sottoscritto l’accordo, e di questi molti hanno già iniziato ad implementarne le disposizioni. “L’accordo è in fase di ratifica da parte dei parlamenti ...