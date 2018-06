F1 Red Bull | Newey | «In Canada arriverà una penalità per Ricciardo»

Motomondiale - per Marquez test a Zeltweg con la Red Bull di Formula 1 : Due giorni dopo la caduta nel Gp d'Italia al Mugello il campione del mondo in carica e leader iridato Marc Marquez smaltisce la delusione al volante della Red Bull di F1 sul circuito austriaco di ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del prossimo GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla griglia di partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

Red Bull Soapbox Race 2018 - sfida tra auto assurde e senza motore : Il conto alla rovescia è iniziato e anzi manca poco alla Red Bull Soapbox Race, una delle gare più assurde del mondo. Il tratto distintivo è la creatività dei team partecipanti, la sicurezza sono le risate che si fanno guardandone la presentazione e osservandoli durante il tragitto. Nota da anni agli appassionati del genere – il progetto ha debuttato nel 2000 a Bruxelles e nel 2015 ad Amman, in Giordania, ha celebrato la centesima edizione ...

MARYAM TANCRedI/ Il bullismo a scuola : “Tremavo nel mio banco e passavo il tempo a piangere in bagno” : MARYAM TANCREDI, dopo la vittoria di "The Voice" racconta la sua sofferenza durante le superiori. La cantante confessa di essere stata una vittima del bullismo e spiega come ne sia uscita(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving World Series – Inizio di stagione infuocato : Trionfo di famiglia in Texas: Kris Kolanus conquista la prima vittoria in carriera e la compagna Anna Bader sale sul podio femminile, dove si impone Adriana Jimenez. Settimo l’azzurro Alessandro De Rose, davanti alla leggenda Hunt e al campione in carica Paredes Fiato sospeso e incredibili sorprese: la prima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series 2018 ha stupito tutti con risultati inattesi e nuovi record conquistati. Dalle Porte ...

The Voice - Maryam TancRedi racconta il riscatto dopo il bullismo : Maryam Tancredi, vincitrice di The Voice of Italy: “Sono stata vittima di bullismo” Maryam Tancredi, diciannovenne di Somma Vesuviana, ha vinto l’ultima edizione di The Voice of Italy, il programma musicale di Raidue condotto quest’anno da Costantino della Gherardesca in cui si sfidano giovani talenti del canto. I concorrenti sono supportati da 4 coach. Maryam faceva parte della squadra di Al Bano. In questi giorni, la ...

Diretta/ Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : Krzysztof Kolanus primo! : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della prima tappa della World Series. Il Campionato dei tuffi da grandi altezze parte dal Texas.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 00:10:00 GMT)

DIRETTA/ Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della prima tappa della World Series. Il Campionato dei tuffi da grandi altezze parte dal Texas.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : la sede di tappa - orario : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della prima tappa della World Series. Il Campionato dei tuffi da grandi altezze parte dal Texas.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:10:00 GMT)

F1 Mercedes - Hamilton : «In Red Bull il primo pilota è Ricciardo» : TORINO - Ricciardo alla Mercedes il prossimo anno? Per Hamilton è un'ipotesi poco probabile. Il campione del mondo di Formula 1 ha parlato del futuro. Non tanto del proprio , il contratto di Lewis scadrà alla fine di quest'anno, , quanto di quello degli avversari, a cominciare da Daniel Ricciardo, che si ...

F1 Red Bull - Ricciardo prepara il bis in Canada : ROMA - Dopo la grande prova sul circuito di Montecarlo, Daniel Ricciardo si appresta ad affrontare un altro Gran Premio particolarmente congeniale alle Red Bull, almeno sulla carta. La prossima ...

F1 Red Bull - Ricciardo è carico : «Canada? Tra le mie gare preferite» : TORINO - Da Montecarlo a Montreal. Non si accontenta Daniel Ricciardo dopo la grande prova di Monaco. Il pilota australiano, infatti, è già pronto ad affrontare un altro Gran Premio particolarmente ...