EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA VERSO LE NOZZE Una cerimonia senza juventini?

EVA GRIMALDI e Imma Battaglia si sposano : l’annuncio ufficiale su Chi : Imma Battaglia ha fatto la proposta di matrimonio a Eva Grimaldi Fiori d’arancio per Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Dopo aver svelato all’Isola dei Famosi il loro amore, l’attrice e l’attivista si sposano. A farlo sapere è stata l’ex naufraga sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 giugno. A fare la proposta […] L'articolo Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano: l’annuncio ufficiale ...

EVA GRIMALDI sposa la sua Imma Battaglia : Eva Grimaldi sposa la sua Imma Battaglia, dopo 8 anni d’amore e un coming out avvenuto in tv. L’attrice, celebre anche per essere stata la fidanzata di Gabriel Garko, era uscita allo scoperto durante la sua partecipazione all‘Isola dei Famosi. Nel corso del reality Eva Grimaldi aveva raccontato per la prima volta il suo amore tenero e romantico per Imma Battaglia, attivista dei diritti LGBT. Ora le nozze sembrano il passo naturale per coronare ...

EVA GRIMALDI a nozze con Imma Battaglia : "Finalmente ci sposiamo" : Pochi giorni fa, in occasione della conferenza stampa del Gay Village di Roma, si erano lasciate sfuggire qualche battuta sui possibili...

EVA GRIMALDI confessa : «Finalmente io e Imma ci sposiamo - non ci speravo più» : Eva Grimaldi è pronta per fare il grande passo. Dopo che la sua storia con Imma Battaglia, attivista per la lotta ai diritti degli omosessuali, è diventata ufficiale a seguito...

EVA GRIMALDI : "Ci sposiamo. Vogliamo celebrare le nozze in Campidoglio - dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili" : "Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". Eva Grimaldi, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 giugno, conferma emozionata le prossime nozze con la compagna, Imma Battaglia. "Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato", anticipa l'attrice, "Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove ...

EVA GRIMALDI : “odio la Juventus - ho lasciato Gabriel Garko perchè juventino” : Eva Grimandi è una grande appassionata di calcio e ha dichiarato espressamente di odiare la Juventus, ecco l’intervista alla rivista Sono: “Secondo me quest’anno più di tutti meritava di vincere lo scudetto il Napoli, e non la Juve. Moralmente ha vinto il Napoli. Ha fatto un campionato bellissimo. Andavo allo stadio con i miei genitori. Ero piccola. Mi ricordo che lo stadio sembrava grandissimo. Mi ha colpito la gioia nel volto di ...

Imma Battaglia ed EVA GRIMALDI - proposta di matrimonio al Gay Village : Fiori d’arancio per Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, pronte a convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio avvenuta all’insaputa dell’attrice durante la conferenza stampa del Gay Village. Nel presentare la nuova stagione dello storico evento estivo romano che quest’anno torna a Testaccio dopo 10 edizioni nel quartiere Eur e del quale le due sono i volti inaugurali, l’attivista LGBT ha infatti ...

EVA GRIMALDI - clamoroso colpo di testa : a 56 anni - pazzesca svolta sessuale : Eva Grimaldi ed Imma Battaglia presto spose. In occasione della conferenza stampa del 'Gay Village' , la Battaglia lascia intendere che l'attrice veronese e l'attivista LGBT sono pronte a suggellare ...

Imma Battaglia annuncia il matrimonio con EVA GRIMALDI (ma lei non lo sapeva) : È stata una proposta di matrimonio piuttosto singolare, quella che Imma Battaglia ha fatto a Eva Grimaldi, sua fidanzata da sette anni. È successo durante la conferenza stampa della 17esima edizione del Gay Village, che tra una settimana le due inaugureranno a Testaccio, dove la manifestazione torna dopo i dieci anni passati all'Eur. "La mia fidanzata, anzi, la mia futura moglie Eva Grimaldi", ha esordito Imma, a cui Eva ha ...