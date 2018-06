Eva Grimaldi | Ci sposiamo Vogliamo celebrare le nozze in Campidoglio | dove Imma ha

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) "Non ci speravo più, invece, finalmente ci! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". Eva, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 giugno, conferma emozionata le prossimecon la compagna,Battaglia. "Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato", anticipa l'attrice, "Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa delha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale"."Ho deciso di chiedere la mano a Eva perché è il punto fermo della mia vita", spiegaBattaglia, che ha fatto la sua proposta durante la conferenza stampa della 17esima edizione del Gay Village. "La mia fidanzata, anzi, la mia futura moglie Eva", ha esordito, a cui Eva ha risposto sbalordita: "E che me lo dici così? Emi vuoi ...