Eva Grimaldi a nozze con Imma Battaglia | Finalmente ci sposiamo

Eva Grimaldi confessa : «Finalmente io e Imma ci sposiamo - non ci speravo più» : Eva Grimaldi è pronta per fare il grande passo. Dopo che la sua storia con Imma Battaglia, attivista per la lotta ai diritti degli omosessuali, è diventata ufficiale a seguito...

Eva Grimaldi : "Ci sposiamo. Vogliamo celebrare le nozze in Campidoglio - dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili" : "Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". Eva Grimaldi, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 giugno, conferma emozionata le prossime nozze con la compagna, Imma Battaglia. "Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato", anticipa l'attrice, "Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove ...