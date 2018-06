Euromotor Team Ragusa | due primi posti a Cammarata

I giovanissimi di Euromotor Team Bike Ragusa in trasferta a Sciacca : I giovanissimi del Team allenato dai tecnici Nascondiglio e Pagano saranno di scena a Sciacca per il campionato interprovinciale

I giovanissimi dell'MTB Euromotor s Team di Ragusa a Caltanissetta : Il gruppo dei giovanissimi Ragusa ni cercherà di fare bella figura, dimostrando sino in fondo il proprio valore.

Euromotor Team Ragusa a Catania per la Coppa Sicilia : Ottimi risultati per l’Mtb Euromotor Team Ragusa nella gara di Coppa Sicilia tenutasi al parco Gioeni a Catania domenica scorsa. Buoni risultati.

Duplice appuntamento per l'Mtb Euromotor Team Ragusa : I ciclisti della Mtb Euromotor Team Ragusa oggi saranno impegnati in un Duplice appuntamento ad Erice e a Chiaramonte Gulfi

Sfortunata trasferta per l'Mtb Euromotor Team Ragusa : Non è andata bene la trasferta di Pasqua a Floridia per gli atleti dell'Mtb Euromotor Team Ragusa. Una serie di circostanze sfortunate