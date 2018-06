ERMAL META E FABRIZIO MORO Eurovision? La giuria non ci ha dato molto ascolto

Francesco Gabbani : la dedica inaspettata di ERMAL Meta : In che rapporti sono Francesco Gabbani e Ermal Meta? Nessuna rivalità tra i due cantanti Nessuna rivalità tra Francesco Gabbani e Ermal Meta. Il cantante albanese ha messo a tacere le malelingue che da anni si susseguono circa una rivalità tra i due, che hanno condiviso più di un palco importante. A far mormorare per […] L'articolo Francesco Gabbani: la dedica inaspettata di Ermal Meta proviene da Gossip e Tv.

ERMAL META - Fabrizio Moro e Gino Strada in "Musica per EMERGENCY" : ROMA – Musica, diritti umani e solidarietà. Smemoranda e Zelig TV presentano in prima TV assoluta su Zelig TV (243 del DTT) "Musica per EMERGENCY" giovedì 7 giugno alle 21.15, una produzione con protagonisti Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada e Gino Castaldo, realizzata da Smemoranda in collaborazione con EMERGENCY. Un nuovo progetto musicale A vent'anni

I diritti di Non mi avete fatto niente di ERMAL META e Fabrizio Moro ad Emergency per un progetto d'intervento nelle zone di guerra : I diritti d'autore di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ceduti ad Emergency: i due cantautori hanno deciso di contribuire ad un importante progetto a favore dell'intervento in zone di guerra. L'urgenza del messaggio di pace e di coraggio di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro riverbera ancora nell'aria, e sosterrà il progetto legato ad Emergency, la ONG fondata da Gino Strada e che si occupa del

ERMAL META e Fabrizio Moro/ Il successo di ''Non mi avete fatto niente'' continua (Wind Music Awards) : Ermal Meta e Fabrizio Moro, il successo di "Non mi avete fatto niente" dalla vittoria del Festival di Sanremo 2018 non è sicuramente destinato a fermarsi qui. (Wind Music Awards)

"Musica per Emergency" con Fabrizio Moro ed ERMAL META : l'evento su Zelig Tv : In prima tv assoluta su Zelig Tv (canale 243 del dtt) giovedì 7 giugno ore 21.15 Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada in musica per Emergency. Una produzione a cura di Smemoranda con la partecipazione di Nico Colonna e Gino Castaldo Musica, diritti umani e solidarietà: Zelig TV (243 del DTT) presenta in prima TV assoluta "Musica per Emergency" giovedì 7 giugno alle 21.15, una produzione con protagonisti Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada e

Fabrizio Moro e ERMAL META : dall'Eurovision all'impegno sociale : I due artisti hanno accettato la sfida con autenticità e realismo perché sono convinti, come noi, che un mondo senza guerra è possibile', spiega Rossella Miccio, Presidente Emergency.

Foto e video del concerto di ERMAL META a Tirana - tra emozione ed orgoglio il cantante dimentica i testi delle canzoni : Il concerto di Ermal Meta a Tirana lo scorso weekend ha registrato un successo clamoroso: il cantante, proprio di origini albanesi, è stato protagonista di un clamoroso evento in piazza Scanderbeg a Tirana. Un motivo di grande orgoglio per il cantautore di Fier che la scorsa sera ha conquistato la piazza della capitale albanese con un concerto affollatissimo ed un'accoglienza senza pari. Il cantante si è esibito durante la giornata della

ERMAL META contro il ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno : "A Dio non interessa chi amate" : La presa di posizione di Ermal Meta contro il ministro Fontana dopo le sue dichiarazioni sulle famiglie arcobaleno è arrivata a strettissimo giro inserendosi nel dibattito pubblico sull'argomento che ha infiammato le prime ore di vita del nuovo esecutivo. Nelle sue prime interviste da titolare del dicastero della Famiglia e della Disabilità rilasciate subito dopo la sua nomina, il leghista Lorenzo Fontana, già noto antiabortista e con

Tiziano Ferro - Emma e ERMAL META contro il nuovo Ministro Fontana : Cosa ha detto il Ministro Fontana sui gay e le famiglie arcobaleno: le reazioni di Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone Stanno facendo discutere parecchio le dichiarazioni del nuovo Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare più di qualcuno, compresi i cantanti Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone.

TIZIANO FERRO CONTRO MINISTRO FONTANA/ Anche ERMAL META si schiera : "invisibili le unioni gay? Siate Felici" : TIZIANO FERRO CONTRO il MINISTRO Lorenzo FONTANA: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga

ERMAL META - scoppia la lite : "Con le mie ca*ate ci campo - con le tue ci sporchi le mutande" : Ermal Meta non le manda a dire. Lo abbiamo visto qualche settimana fa, quando ha replicato via social ad alcune critiche mosse in tv

ERMAL META a Tirana riceve le chiavi della città dal sindaco : "Un grande artista e un ragazzo raro" (foto) : Una grande sorpresa per Ermal Meta a Tirana: il cantautore d'origini albanesi si trova in questi giorni nella capitale albanese per un concerto in piazza Scanderbeg , in occasione della Festa della Repubblica. Un grande orgoglio quello per Ermal Meta che venerdì 1 giugno, durante un incontro con il sindaco di Tirana, ha ricevuto le chiavi della città: si tratta del secondo riconoscimento, dopo aver ricevuto lo scorso marzo le chiavi della

La Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti il 30 maggio in tv : in campo anche Riki - ERMAL META e Benji e Fede : Questa sera su Rai Uno la Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti contro i Campioni del Sorriso: il tradizionale evento sportivo andrà in onda mercoledì 30 maggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La ventisettesima edizione della Partita del Cuore, quest'anno, è totalmente dedicata a Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso a marzo. Infatti, il ricavato dalla Partita di questa sera a Genova sarà devoluto all'Airc, associazione

Il programma di Radio City Milano 2018 con ERMAL META - Fabrizio Moro - Emma Marrone e molti altri : Il programma di Radio City Milano 2018 prevede interviste e showcase di alcuni degli artisti italiani più apprezzati e seguiti del momento. Si terrà in Piazza del Cannone a Milano la nuova edizione di Radio City Milano, che dal 1 al 3 giugno proporrà una serie di incontri e showcase con alcuni degli artisti italiani ospiti del Festival internazionale dedicato al mondo della Radio. Radio italiane ed internazionali sono attesa a Milano per i