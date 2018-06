Equitazione | Dressage | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Tutti

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) Il CIO ha ufficializzato ididiper l’, specialità. Saranno due le gare in cui si assegneranno le medaglie olimpiche: la prova individuale e quella a squadre. La partecipazione sarà ristretta a 60 atleti, di cui 3 per il Giappone in qualità di Nazione ospitante. Ma andiamo ad analizzare come evolverà la selezione per le qualificazioni degli atleti alla competizione a Cinque Cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO: Saranno 60 gli atleti partecipantidi. Il Giappone potrà iscrivere 3 atleti in qualità di Paese che ospiterà la rassegna, mentre ogni Nazione potrà qualificare a sua volta un massimo di 3 atleti, che comporrebbero tra l’altro un team per la prova a squadre. Gli iscritti non possono essere nati prima del 31 dicembre 2004 (16 anni), mentre per i cavalli la data di ...