Enrico Mentana | l' impensabile profezia sul governo Conte | ' Governeranno a lungo'

Sondaggio Swg - i dati di Enrico Mentana lanciano il blocco Lega-M5s : ancora in calo il Pd : Continua a crescere il blocco Lega-M5s secondo il Sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana al TgLa7. Negli ultimi sette giorni, il partito di Luigi Di Maio ha guadagnato l'1,4% tornando sopra quota 30%.

Enrico Mentana nuovo dg RAI? “No - finché deciderà la politica” : Il nuovo governo “agita” la Rai, dove è già cominciato il toto-nomine per chi prenderà il posto di Mario Orfeo e Monica Maggioni ai vertici della televisione di stato. Tra i tanti nomi, Il Giornale ha fatto anche quello di Enrico Mentana. Il giornalista, da otto anni alla guida del TgLa7, fa però un deciso passo indietro. A lui, di tornare in Rai, dove ha mosso i suoi primi passi sul finire degli Zani 80, non interessa proprio. “Ormai ...

Rocco Casalino manda una notizia a Enrico Mentana in diretta e poi lo sfregia : 'Veloce - Chicco' : Chissà, forse s'è montato un po' la testa. Ma per uno che è passato dal Grande Fratello a essere il portavoce della Presidenza del Consiglio in pochi anni, è anche poco, il senso di onnipotenza. E ...

Corrado Formigli vs Enrico Mentana/ Video : il “ritardo” ha giovato agli ascolti - ma la polemica resta : Corrado Formigli contro Enrico Mentana: il conduttore di Piazza Pulita si scaglia contro il direttore di La7, reo di aver allungato la sua maratona per annunciare il Governo Conte.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Enrico Mentana - clamoroso attacco a La7 da Tiziana Panella a Tagadà : 'Basta con questi applausi' : L'appunto è arrivato dopo che la Panella aveva invitato il pubblico a rimanere su La7 per scoprire l'evoluzione politica nello speciale Mentana, richiesta accolta dai consueti applausi del pubblico. ...

Piazza Pulita - Corrado Formigli e lo sfogo contro Enrico Mentana : “Alleluia eccoci qua, grazie a Enrico Mentana per questi 35-40 minuti di ritardo. Mi scuso con il pubblico a casa, è un atto che mi ha messo in imbarazzo con i nostri ospiti. Questo ritardo non è dipeso da noi è dipeso da una scelta della rete, vorrei comunque ribadire alla rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie e che le seguiamo in diretta e ne siamo molto orgogliosi”. Uno sfogo in piena regola ...

Enrico Mentana ferma la diretta e saluta Lamberto Sposini / Video : "So che ci segue e ne approfitto" : Enrico Mentana ferma la diretta del tg di La7 per salutare l'amico Lamberto Sposini. "Rubo solo 10 secondi. So che ci segue e ne approfitto per salutarlo"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:30:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Enrico Mentana interrompe la maratona : ecco il momento toccante per Lamberto Sposini : Enrico Mentana ha fatto commuovere il pubblico durante la #maratonaMentana. Durante la lunghissima diretta, il direttore del TgLa7 ha interrotto il flusso di notizie proveniente dal Quirinale per dedicare un affettuoso saluto al suo amico e collega Lamberto Sposini, lontano dalla tv sin dal 2011. ecco le sue parole e le reazioni del pubblico sul web.

Enrico Mentana - retroscena su Di Maio e Mattarella : 'Cosa succederà nelle prossime 24 ore' : Si attendeva la chiusura della Borsa, alle 17.30, per l'annuncio dal Quirinale sul governo. Ma la campanella è suonata a Piazza Affari, e poi un'altra ora è passata, senza che dal Colle arrivassero ...

Enrico Mentana saluta Lamberto Sposini in diretta : Televisivamente parlando, in un palinsesto ormai stanco di fine stagione, Enrico Mentana è l'uomo del momento . Complice la drammatica crisi di governo che sta infiammando la politica italiana, l'anchorman del Tg La7 è praticamente sempre in onda, notte e giorno, con le sue ormai mitologiche maratone che fanno il pieno di ascolti e di tweet. La liturgia canonica di ...