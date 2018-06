Energia | borsa elettrica | prezzo +4 | 1% a 58 | 26 euro mwh

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu. (AdnKronos) –dell’elettricità in rialzo alla. Nella settimana, da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, ilmedio di acquisto dell’nella(Pun) si attesta a 58,26/MWh, in aumento di 2,32/MWh rispetto alla settimana precedente (+4,1%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In crescita anche i volumi discambiati in, pari a 3,9 milioni di MWh (+1,7%); in lieve calo, invece, la liquidità del mercato, attestatasi al 71,0% (-0,3 punti percentuali). L'articolo+4,1% a 58,26/mwh Meteo Web.