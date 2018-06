ENEA | formazione | al via le iscrizioni alla Summer school in efficienza energetica

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Al via le6a edizione dellainorganizzata dall’, in collaborazione con ISNOVA e Città Metropolitana di Roma Capitale. I corsi prevedono 80 ore di lezioni intensive e attività sul campo con 50 borse di studio a copertura totale dei costi (materiali e pasti compresi). Sono questi alcuni numeri dell’iniziativa che nasce nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” condotta dall’. Laè rivolta a 50 giovani laureati in Ingegneria ed Architettura con esperienze lavorative o di studio sull’nel settore edilizio e ha l’obiettivo di formare giovani professionisti in grado di supportare la pubblica amministrazione nella promozione dell’. Il corso è in programma dal 25 giugno al 6 luglio 2018 presso la sededi Roma. Alle 40 ore di lezioni frontali sui temi ...