Enac | Air Italy partecipa a celebrazioni 20 anni ente

Air italy alle celebrazioni per i 20 anni di Enac : Teleborsa, - Era presente anche Air italy all'evento organizzato da Enac per celebrare il traguardo dei 20 anni , che si è svolto a Roma a margine della presentazione del Rapporto e bilancio sociale ...

Air italy alle celebrazioni per i 20 anni di Enac : Era presente anche Air italy all'evento organizzato da Enac per celebrare il traguardo dei 20 anni , che si è svolto a Roma a margine della presentazione del Rapporto e bilancio sociale dell'Ente ...

Trasporto aereo : Enac - a Danish Air voli per Pantelleria e Lampedusa : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che Danish Air Transport si è aggiudicata la gara per l’esercizio in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea Pantelleria ‘ Trapani e viceversa, Pantelleria ‘ Palermo e viceversa, Pantelleria ‘ Catania e viceversa, Lampedusa ‘ Palermo e viceversa, Lampedusa ‘ Catania e viceversa. Il ...