EMMA MARRONE Commossa all' Arena di Verona | Un premio per chi ama la musica

AMICI 2018 / Verso la finale : chi vincerà? EMMA MARRONE tornerà nell'ultima puntata? : AMICI 2018 si accinge a chiudere i battenti. La finale è in arrivo e gli allievi si preparano mentre Emma Muscat, dopo l'addio, svela le sue emozioni.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:00:00 GMT)

EMMA Marrone/ Sul palco dell'Arena di Verona con "Mi parli piano" (Wind Music Awards 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina contro il Ministro Lorenzo Fontana insieme a tanti altri artisti per le parole che attaccano le famiglie arcobaleno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:20:00 GMT)

EMMA MARRONE/ "Voglio guardarmi allo specchio e dirmi da sola 'sì - sei stata brava'" (Vuoi scommettere?) : EMMA MARRONE, ospite questa sera su Canale 5 per il consueto appuntamento di Vuoi scommettere?, ha recentemente concluso il suo ultimo tour, al quale è seguito un lungo messaggio per...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:36:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni : Pippo Baudo - Stefania Sandrelli ed EMMA MARRONE tra gli ospiti : VUOI SCOMMETTERE?, Diretta e anticipazioni 31 maggio: Pippo Baudo, Emma Marrone, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi, Daniele Liotti, Andrea Pucci e Martin Castrogiovanni ospiti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:06:00 GMT)

Il programma di Radio City Milano 2018 con Ermal Meta - Fabrizio Moro - EMMA MARRONE e molti altri : Il programma di Radio City Milano 2018 prevede interviste e showcase di alcuni degli artisti italiani più apprezzati e seguiti del momento. Si terrà in Piazza del Cannone a Milano la nuova edizione di Radio City Milano, che dal 1 al 3 giugno proporrà una serie di incontri e showcase con alcuni degli artisti italiani ospiti del Festival internazionale dedicato al mondo della Radio. Radio italiane ed internazionali sono attesa a Milano per i ...

Nuovo amore per EMMA Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità 'anche con espedienti della scienza' : ... ma comunque aperta all'amore, oltre che alla maternità : 'Vorrei un figlio e se non dovessi trovare un compagno ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza'. Tra gli ex 'fidanzati famosi' di ...

Nuovo amore per EMMA Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità “anche con espedienti della scienza” : Un Nuovo amore per Emma Marrone? L'indiscrezione di Verissimo scatena il web sul possibile "fidanzato nascosto" della cantante vincitrice di Amici. Durante la rubrica Giri di Valzer, nella puntata conclusiva di stagione di sabato 26 maggio, si è parlato di "personaggi famosi" da tenere d'occhio in vista dell'estate, tra cui proprio l'artista salentina. Secondo l'indiscrezione di Verissimo, Emma Marrone starebbe frequentando qualcuno, che però ...

Gossip : Belen in crisi - Stefano De Martino ed EMMA MARRONE innamorati? : L'ultima puntata stagionale di Verissimo, ha lanciato dei Gossip davvero interessanti su tre personaggi molto amati dal pubblico: Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nella rubrica 'Giri di Valzer', dunque, è stato raccontato che la showgirl argentina sarebbe nuovamente in crisi con Andrea Iannone e quest'estate potrebbe trovare un altro amore, che il ballerino è sempre più vicino a Gilda Ambrosio e che la 'super single' Emma ...

EMMA MARRONE ha un nuovo amore? / "Potrebbe esserci un fidanzato segreto" : l'indiscrezione a Verissimo : Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? "Potrebbe esserci un amore segreto nella sua vita": Verissimo lancia l'indiscrezione nei Giri di Valzer di oggi 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:15:00 GMT)

Buon compleanno EMMA MARRONE - Giampaolo Pozzo - Nando Pagnoncelli… : Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli… …Pippo Santonastaso, Peppino Gagliardi, Flavio Bucci, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto… Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Giuseppe Giorgino, ex calciatore; Sergio Asti, architetto, designer; Pietro ...

EMMA MARRONE malattia : "Ho una paura tremenda" : La malattia di Emma Marrone è cosa nota per molti, i suoi fan conoscono la storia e il male che ha dovuto combattere, e che ha vinto. Non avremmo immaginato, invece, che Emma ha ancora paura di ammalarsi: le dichiarazioni della cantante stanno facendo il giro del Web in queste ore, ognuno si è fatto una propria idea su quanto detto, ma per fortuna pare che i leoni da tastiera sono a cuccia in questo momento. Speriamo di non svegliarli ...

"Ho una paura tremenda" - dopo Amici 2018 EMMA MARRONE lo confessa a tutti : La malattia di Emma Marrone è cosa nota per molti, i suoi fan conoscono la storia e il male che ha dovuto combattere, e che ha vinto. Non avremmo immaginato, invece, che Emma ha ancora paura di ammalarsi: le dichiarazioni della cantante stanno facendo il giro del Web in queste ore, ognuno si è fatto una propria idea su quanto detto, ma per fortuna pare che i leoni da tastiera sono a cuccia in questo momento. Speriamo di non svegliarli ...

EMMA MARRONE e la paura delle malattie : 'Per strada tutti vogliono baciarmi - ma io...' : Per la prima volta Emma Marrone confessa la sua paura delle malattie: l'artista pugliese, operata due volte alle ovaie, spiega l'origine della sua fobia. 'Per strada tutti vogliono...

EMMA MARRONE e la paura delle malattie : «Per strada tutti vogliono baciarmi - ma io...» : Per la prima volta Emma Marrone confessa la sua paura delle malattie : l'artista pugliese, operata due volte alle ovaie, spiega l'origine della sua fobia. 'Per strada tutti vogliono baciarmi. Spesso ...