Emma all’Arena di Verona con Mi parli piano riscuote i successi per Essere qui video

(Di martedì 5 giugno 2018)all'Arena diporta Mi, ultimo singolo estratto daqui. L'artista si presenta ai Wind Music Awards con il brano che ha anticipato la partenza del tour nei palasport che ha tenuto a partire dalla metà di maggio con un primo concerto al Palalottomatica di Roma.Il disco ha conquistato il disco d'oro, nonostante l'artista abbia ammesso che l'album non ha raggiunto i numeri sperati.continua comunque per la sua strada, difendendo giustamente il suo lavoro e definendolo come il più bello della sua carriera.L'avventura diqui, premiato ai Wind Music Awards per la certificazione oro, è iniziata alla fine dell'anno con l'annuncio del disco è il rilascio di L'Isola, come primo singolo estratto. Il viaggio è continuato con Effetto Domino quindi con Mi, ultimo estratto dal disco.La musica diè arrivata anche oltreoceano, con i ...