Emissioni diesel | Volkswagen | stop ai test sugli animali

Emissioni - aperta indagine in Germania sui motori diesel Mercedes : Lo spettro della manipolazione dei dati relativi alle Emissioni inquinanti torna ad aleggiare sulla Germania: questa volta pare che ad incapparci sia stato il gruppo Daimler. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Spiegel (che, però, non ha reso note le sue fonti), l’autorità federale dei trasporti tedesca KBA avrebbe aperto un’indagine per appurare l’effettiva regolarità di funzionamento dei motori diesel Mercedes-Benz. Ad essere ...

Porsche nei guai per problemi alle Emissioni : maxi richiamo per Cayenne e Macan diesel [FOTO] : Un nuovo problema relativo alle emissioni falsate ha spinto la motorizzazione tedesca a chiedere un maxi richiamo per ben 60mila unità Nuovi strascichi del dieselgate (nome che identifica lo scandalo emissioni truccate che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen) ha costretto la Porsche ad effettuare un maxi richiamo per le versioni diesel dei modelli Cayenne e Macan. L’ente KBA (la Motorizzazione tedesca) ha spinto la Casa di Zuffenhausen a ...

Auto - Bosch : in tre anni svolta su Emissioni dei motori diesel : Roma, 18 mag. , askanews, Entro due/tre anni una tecnologia di ultima generazione, in grado di abbattere drasticamente le emissioni inquinanti dei motori diesel, sarà disponibile come dotazione di ...

Bosch : Ecco la soluzione per l’abbattimento delle Emissioni dei Diesel : Bosch ha la soluzione per abbattere le Emissioni dei motori Diesel. Abbattimento delle Emissioni ben oltre i limiti che arriveranno nel 2020 Bosch abbatte l’inquinamento dei motori Diesel Volkmar Denner, CEO di Bosch, ha annunciato al mondo la soluzione definiva per abbattere le Emissioni dei motori Diesel riducendoli talmente tanto da rientrare al di sotto […]

Guerra al diesel : aumentano le Emissioni di CO2" : La storia della famosa coperta troppo corta ben si addice al mondo delle emissioni auto: si combatte il diesel per il problema delle polveri sottili ed ecco che di colpo tornano a salire le emissioni compliessive di CO2. I dati, drammatici perché la discesa era ...

Ambiente : le Emissioni delle auto a benzina superano le diesel in Europa : A causa della crescita delle vendite di modelli a benzina, le emissioni di CO2 prodotte dalle nuove auto a benzina in Europa hanno superato quelle delle nuove diesel: lo ha reso noto l’Associazione Europea dei costruttori di auto sulla base dei dati della stessa associazione e dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Nel complesso le emissioni medie prodotte dalle nuove auto nel 2017 sono aumentate dello 0,4% rispetto all’anno ...