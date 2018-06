Elezioni a Ragusa | tutti i numeri

Elezioni Ragusa - Peppe Cassi' presenta assessori e programma : Il candidato a sindaco di Ragusa Peppe Cassi' giovedi' 24 maggio nella sala Il Cielo, ex 318, a Ragusa presentera' assessori, liste e programma.

Elezioni Ragusa - Carmelo Ialacqua investe sul parco degli iblei : Tra le priorita' del programma del candidato a sindaco di Ragusa Carmelo Ialacqua e della lista Citta' Futura c'e' il parco degli iblei

Ragusa - Elezioni in 4 Comuni : scaduto termine per presentazione liste : Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine per presentare le liste nei Comuni in cui si vota il 10 giugno ovvero a Ragusa, Modica, Comiso ed Acate.

Elezioni Ragusa - fine settimana dedicato ad apertura campagna elettorale : fine settimana all'insegna delle campagne elettorali di 3 candidati a sindaco. A presentarsi pubblicamente agli elettori Massari, Migliore e Tringali.

Elezioni - presentata la lista di Pericentro Ragusa : presentata la lista di Pericentro Ragusa che sosterrà la corsa di Peppe Calabrese nella candidatura a sindaco

Elezioni Ragusa : i balletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.

Elezioni Ragusa : centro destra ricerca ancora l'unità : A Ragusa il centro destra è ancora in cerca dell'unità. Pausa di riflessione per le forze politiche in vista delle prossime Elezioni comunali.

Elezioni Ragusa : breve l'amore tra i tre ex assessori e Ialacqua : A Ragusa in vista dell'Elezioni amministrative di giugno non mancano polemiche e colpi bassi. breve l’amore tra i tre ex assessori e Ialacqua.

Elezioni Ragusa - Cassì e Iacono : si profila un accordo? : A Ragusa è scambio di missive tra i due candidati a sindaco Peppe Cassì e Giovanni Calabrese. Tra i due si profila un accordo?